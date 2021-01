Europa manté i en alguns casos endureix encara més les restriccions

La diversitat de respostes a la pandèmia al llarg del continent europeu continua sent tant diversa com ho és l'índex de contagis. Hi ha, però, algunes constants. Mentre que Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Irlanda o el Regne Unit en el seu conjunt encara mantenen unes restriccions molt dures, Espanya és, amb tota la diversitat de l'estat autonòmic, el país amb mesures més relaxades. A continuació, fem un repàs de les més destacades en els països esmentats.

França

El toc de queda s'ha endurit des del 16 de gener i s'ha ampliat, de les 20 h ha passat a ser a les 18 h. Bars, restaurants, cinemes, teatres i estacions d'esquí, per exemple, continuen tancats. Les escoles estan obertes amb un programa de proves extensiu. Qualsevol persona que entri a França des de l'estranger ho ha de fer amb una prova negativa del virus feta 72 hores abans del seu viatge, aïllar-se durant set dies, tornar a fer-se la prova i donar negatiu.

Alemanya

Des que va introduir un nou confinament, el 16 de desembre, la corba de casos ha baixat dels més de 30.000 als poc més de 9.000 de les últimes 24 hores. Manté les botigues no essencials tancades, així com restaurants, bars i centres d'oci. Les reunions privades es limiten a una persona d’una llar diferent. En les pròximes hores es podria anunciar l'enduriment addicional de les restriccions, com ara el toc de queda i l’aturada parcial del transport públic.

Itàlia

Es manté un toc de queda nacional de 22 a 5 h. Fins al 15 de febrer els desplaçaments entre les 20 regions està prohibit i l’ús de la mascareta és obligatori en públic, tant en espais interiors com exteriors, també a tot el país. Tres zones, incloent-hi la Llombardia, es troben en el nivell més alt (vermell) de restriccions, amb només les botigues essencials autoritzades a obrir. Tanmateix, als estudiants de secundària se'ls ha permès tornar a les classes presencials, malgrat que es manté la precaució de les bombolles i no es permet l'ocupació sencera de les aules.

Irlanda

Irlanda va tornar a un confinament domiciliari a finals de desembre, després de relaxar les regles de viatge durant el Nadal. El nivell més alt de restriccions durarà almenys fins a finals de gener. Només es pot sortir de casa per feina, per raons educatives o per altres motius essencials, així com per abastir-se d'aliments o fer exercici a menys de 5 km de casa. No s’admeten visitants a cases o jardins particulars tret que sigui per tenir cura de nens, gent gran o persones vulnerables. Els casaments es limiten a sis persones, i els funerals, a deu. Totes les botigues, gimnasos, piscines i instal·lacions d'oci no imprescindibles estan tancades, i els restaurants, pubs i cafeteries només poden oferir menjar per emportar-se o per portar a domicili.

Portugal

En confinament des del 15 de gener per primer cop des del maig, tres dies després el govern d'António Costa ha revisat i endurit encara més les mesures, davant un nivell de contagis mai vist fins ara. Entre altres restriccions, e l govern ha ordenat un confinament municipal durant els caps de setmana i ha limitat l'horari d'obertura dels establiments comercials autoritzats a obrir, que només són els essencials. El teletreball és obligatori, i els cafès i restaurants es limiten a servir menjar per emportar-se i a domicili. Les escoles, però, es mantenen obertes. Es preveu que el bloqueig duri almenys un mes, però es revisarà al cap de dues setmanes.

Regne Unit

El país comença a controlar moderadament els nous casos, havent baixat en les últimes 24 hores a 33.355 dels 37.535 anteriors. Amb tot, els hospitals estan molts pressionats i la factura en vides humanes de contagis entre Nadal i Cap d'Any, quan van arribar a superar de mitjana els 55.000 diaris, continua sent elevadíssima. Els 1.610 registrats dilluns és, fins ara, la dada més alta i confirma la ràtio de mortalitat també més alta del món. El confinament continua, amb escoles tancades, tota l'activitat comercial no essencial també tancada, i gimnasos, teatres i cinemes tancats. Escòcia ha anunciat aquest dimarts que perllonga el tancament de les escoles com a mínim fins a mitjans de febrer. A la resta del país no es preveu cap alleugeriment de la situació en el millor dels casos fins a la tercera setmana de febrer.