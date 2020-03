La Generalitat intervé per primer cop un geriàtric per la seva situació crítica

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha intervingut aquest dimecres la residència d'avis Ballús de Valls, a l'Alt Camp, "per la seva situació crítica". Es tracta d'un centre gestionat fins ara per una entitat privada i que tenia el 50% dels professionals i 8 dels 59 interns contagiats per coronavirus.

Segons una resolució del departament, a la qual ha tingut accés Efe, la conselleria que dirigeix Chakir el Homrani ha decidit encarregar la gestió "immediata" d'aquesta residència a la Fundació Pública Municipal Vilaniu, que es farà càrrec de gestionar el geriàtric, que s'ha quedat sense el personal necessari per atendre les persones grans. Els mateixos titulars del centre, que té 20 places concertades, han sol·licitat ajuda al departament perquè estaven sense capacitat de resposta a la situació en què es trobaven, amb 18 dels 36 treballadors aïllats.

Fonts de la conselleria han confirmat que els informes del responsable del centre i dels serveis d'inspecció del departament han determinat que el centre residencial "presenta una situació excepcional que l'impossibilita per prestar un servei adequat". Per això el departament ha pres aquesta mesura d'urgència per garantir el bon funcionament de l'equipament, que disposa d'un total de 62 places residencials, encara que quatre d'elles no estan ocupades.

A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades en un total de 1.073 residències de gent gran. Segons les últimes xifres del departament d'Afers Socials, dimarts hi havia un total de 212 persones que viuen en 70 residències de gent gran diagnosticades de coronavirus.