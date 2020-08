Les proves massives per detectar covid-19 arriben al barri de Torre Baró de Barcelona

El barri de Torre Baró de Barcelona s'ha aixecat amb alguns veïns que esperaven a les portes del Centre Cívic perquè comencessin les proves PCR que es faran durant tot el cap de setmana (de nou a set de la tarda) per detectar infectats asimptomàtics que poden contagiar el coronavirus sense saber-ho. Els cribratges massius volen arribar entre avui i diumenge a 800 persones, pràcticament un terç de tots els veïns d'un dels barris que presenta xifres d'incidència del coronavirus que gairebé tripliquen les de la mitjana de la ciutat, segons ha explicat la tinent d’alcalde de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez.

L'estratègia de detecció precoç que representen aquestes proves voluntàries als veïns pot ajudar a frenar contagis, ha insistit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que també ha subratllat la importància de respectar les quarantenes de 14 dies en casos positius o contactes estrets, "encara que sigui feixuc i difícil".

651x366 Cua al centre cívic de Torre Baró per l'inici dels cribratges massius / MANOLO GARCÍA Cua al centre cívic de Torre Baró per l'inici dels cribratges massius / MANOLO GARCÍA

Argimon ha afegit que és important acompanyar els veïns que es troben en situacions més vulnerables que hagin de fer quarantena amb mesures de caràcter social i econòmiques. "Cal ser conscients que hi ha persones que pateixen precarietat laboral, que treballen en l'economia informal i que han de sortir a treballar, per garantir ajuts des dels serveis socials municipal i des de la mateixa Generalitat" amb mesures com la posada en marxa de les rendes mínimes, deia el secretari de Salut Pública.

La regidora ha insistit que l'actuació comunitària per part de l'Ajuntament busca fer aquest acompanyament als veïns. Més enllà de les proves PCR també s'informa els veïns d'altres alternatives i opcions en casos, per exemple, que no tinguin condicions de garantir un confinament segur d'un positiu. Pérez ha destacat la bona rebuda de les proves PCR a Torre Baró, una mostra "de sentiment de barri i responsabilitat col·lectiva" perquè la situació millori i les xifres baixin. A partir de dilluns, i també durant dos dies, les proves massives es traslladaran als barris del Besòs i el Maresme, també amb taxes de contagi de quasi el triple que la mitjana catalana.