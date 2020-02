El crim de la Guàrdia Urbana, un judici de "deduccions"

No hi ha testimonis directes. No s'ha pogut establir a quina hora ni com va morir exactament l'agent de la Guàrdia Urbana Pedro Rodríguez, el cos del qual va aparèixer calcinat al maleter del seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017. No s'ha pogut determinar per quina raó el van matar ni qui va empunyar l'arma del crim. Amb aquesta sinceritat el fiscal Fèlix Martín ha abordat els nou membres del jurat popular que durant set setmanes jutjaran el crim de la Guàrdia Urbana. "Serà un judici de deduccions", ha advertit el fiscal als membres del tribunal popular, als quals també ha demanat que no intentin buscar respostes amb la seva lògica als grans interrogants que envolten el crim: "El mal gratuït existeix", ha assegurat.

A la Fiscalia li falten uns quants elements, però té clar que els dos agents de la Urbana que aquest dilluns s'han assegut per primer cop al banc dels acusats, Rosa Peral (parella de la víctima) i Albert López (el seu examant), són els responsables de l'assassinat de Rodríguez, i que el triangle amorós que constituïen amb la víctima hi va tenir molt a veure. L'advocat de la família de l'agent mort, Juan Carlos Zayas, hi afegeix tres raons que justificarien el crim: la denúncia de Peral com a víctima d'una pornovenjança al cos, la gelosia de López i el fet que tots dos haguessin estat involucrats en la detenció d'un home que va acabar morint a Montjuïc el 2014.

Dos anys i nou mesos després del crim, Peral i López han tornat a estar cara a cara, tot i que pràcticament no s'han ni mirat durant la primera sessió del judici. Cadascú assegut en una punta del banc, amb les jaquetes entremig, marcant distancies. Ella, al principi nerviosa, després compungida, especialment mentre la seva advocada, Olga Arderiu, llegia els arguments de la seva defensa: la seva versió dels fets, segons la qual es presenta com una víctima de la violència masclista de l'agent mort i també de l'altre acusat. Peral s'eixugava els ulls i finalment ha tret un mocador blanc, plegat, de la jaqueta. Ha estat l'únic moment que López s'ha permès negar amb el cap, contrariat, els arguments de la seva examant. La resta de la sessió ha mantingut una actitud freda, de vegades absent, tot i que algun cop, com Peral, ha passat notes al seu advocat, José Luís Bravo. "Els estan veient en el seu millor moment, preparats per les seves defenses, fins i tot en el moment que han de plorar", ha recordat als membres del jurat l'advocat de la víctima.

651x992

La Fiscalia demana 25 anys de presó per a Peral i 24 per a López. La família de la víctima, 25 per a tots dos. Les dues acusacions han renunciat a establir si hi va haver un inductor de l'assassinat i un executor material i plantegen que els dos acusats són coautors o corresponsables de la mort de Rodríguez. La defensa de Peral demana l'absolució de l'agent, culpa López de l'assassinat i argumenta que Peral va actuar moguda per una por insostenible i irracional del mal que l'altre processat podia fer a les seves dues filles. Per la seva part, la defensa de López assegura que l'agent es va limitar a ajudar Peral a desfer-se del cos de la víctima i que quan va arribar a l'escena del crim ja era mort. Una de les particularitats del cas és que els nou membres del jurat es desplaçaran el 24 de febrer a la casa on hauria tingut lloc l'assassinat i on Peral vivia amb la víctima; al pantà de Foix, on va aparèixer el cos calcinat, i al punt on els processats haurien intentat situar el mòbil del policia mort, a prop de la nova casa de l'exmarit de Peral.

Noves proves

El jutge que arbitra el judici amb tribunal popular –la sentència la redactarà en funció del veredicte que determini el jurat– ha acceptat com a nova prova del cas una trucada que va rebre Peral la nit de l'assassinat. Inicialment no s'havia pogut determinar qui l'havia fet, però aquest desembre la companyia Lycamobile va certificar que havia sortit d'un telèfon amb una targeta de prepagament adquirida pocs dies abans del crim per López. La trucada és de les 10 de la nit i les acusacions n'infereixen que Rodríguez hauria mort de matinada.

En canvi, el jutge ha rebutjat que s'analitzi el mòbil intervingut a la cel·la de Peral i que el seu contingut formi part del judici. Tampoc ha autoritzat que dos elements més formin part del judici: d'una banda, ha rebutjat les fotografies que aportava la defensa de Peral per justificar la seva fotografia mirant a la càmera i traient la llengua al costat de López poc després del crim. Segons la defensa, era un gest habitual de la dona quan estava nerviosa. D'altra banda, el jutge tampoc incorporarà a la causa les resolucions arxivant la investigació de la mort de l'home detingut per Peral i López el 2014.