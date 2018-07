Designen Cristina Gallach alta comissionada per a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

El consell de ministres ha designat avui l'exsecretària general adjunta de Comunicacions de l'ONU Cristina Gallach com a alta comissionada per a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que té l'objectiu d'acabar amb la pobresa extrema els pròxims anys. La portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celaá, ha destacat que Gallach ha treballat en tres grans organitzacions internacionals: l'ONU, l'OTAN i la Unió Europea (UE).

Gallach, nascuda a Barcelona el 1960, també ha ocupat la conselleria d'Igualtat d'Oportunitats de la UE i va ser responsable de comunicació de Javier Solana quan va dirigir l'OTAN. Entre el 2014 i el 2017 va ser cap de comunicació de l'ONU, nomenada pel llavors cap de l'organisme, Ban Ki-moon. També ha sigut cap de la unitat de relacions públiques del Consell de la UE a Brussel·les i portaveu del govern espanyol en la presidència rotatòria de la UE (2010).