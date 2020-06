"S'ha perdut l'oportunitat de fer una baixada de ràtios generalitzada i una atenció personalitzada"

La contractació de 5.000 professionals més i la formació de grups de convivència estables, que no reduiran les ràtios a les aules, són mesures insuficients per afrontar el nou curs escolar, segons diverses veus de la comunitat educativa. Les decisions anunciades aquest dilluns pel Govern no han convençut entitats de docents i famílies.

"És una oportunitat perduda per abaixar ràtios de forma generalitzada i fer una atenció més individualitzada", ha expressat Pilar Gargallo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, donat que la contractació de 5.000 professionals no és suficient per crear nous grups i, per tant, garantir que hi hagi menys alumnes en cada aula. Gargallo detecta altres problemes, com la falta de protocols sanitaris quan hi hagi un cas sospitós de covid-19. "Reclamem un call center propi o un CAP de referència per poder estar en contacte i no s'ha mencionat", lamenta. I si bé és veritat que valora positivament que s'apel·li a l'autonomia de centre de cada escola i institut perquè s'organitzi, també ho és que serà "molt complex" d'organitzar.

Des de l'escola concertada també troben a faltar més pressupost. Oriol Blancher, president de l’Agrupació Escolar Catalana, afirma que és "ridícul" l'augment de 370 milions d'euros, tenint en compte que el pressupost del departament és de prop de 7.000 milions. A més, mentre que creu que el fet que no hi hagi ràtios establertes dona "molta llibertat als centres" i això és positiu, afirma que on hi haurà més problemes amb el professorat serà a l'ESO, on hi ha molts més especialistes que a primària i, per tant, serà necessària la rotació entre docents. "Acabarem fent classe amb mascareta, i això no és gens fàcil", afirma.

Els sindicats tampoc ho veuen gens clar i denuncien, d'entrada, que totes les mesures no només contradiuen el que s'havia anat dient fins ara sinó que ni tan sols s'han anunciat o negociat prèviament. Ja en la primera roda de premsa del conseller, Josep Bargalló, ara fa un mes, famílies i docents van reclamar a la conselleria més diàleg i concrecions.

Així, CCOO ha titllat de "veritable vergonya" que el departament hagi anunciat com serà la reobertura dels centres "sense la veu" dels professionals que hi treballen. "Negant-se a negociar amb qui millor coneix la realitat dels centres es renuncia a garantir un sistema educatiu de qualitat", han afirmat en un comunicat, en què demanen una negociació "imprescindible i urgent" sobre les condicions del curs que ve.