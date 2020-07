L’altra cursa contra la pandèmia

La lluita contra el covid-19 s’ha focalitzat fins ara en mesures de salut pública: distància física, mascaretes, rentat de mans i, si convé, confinament. Tot plegat a l’espera d’una vacuna prou efectiva. No obstant això, hi ha una altra línia de recerca, de la qual es parla ben poc: la identificació d’un fàrmac antiviral capaç de contenir la malaltia o fins i tot de curar-la. Una anàlisi de 12.000 principis actius amb potencial per transformar-se en fàrmacs ha identificat 13 compostos que inhibeixen la replicació del SARS-CoV-2 d’entre un centenar que aconsegueixen efectes similars. Algun d’ells podria entrar ben aviat en fase d’assaig clínic. Les conclusions es publiquen a la revista Nature.

L’anàlisi, dirigida per Sumit Chanda, de l’Institut La Jolla (Califòrnia), és el més extens fins avui amb l’objectiu d’identificar molècules que tinguin algun efecte protector contra el covid-19. Els investigadors han buscat en una extensa base de dades molecular quina podria ser la més efectiva. La base de dades pertany a l’agència americana del medicament (FDA) i inclou fàrmacs potencials per al tractament de malalties que no estan relacionades amb el covid-19.

Els científics han identificat fins a cent molècules que presenten alguna mena d’activitat contra el coronavirus. I d’aquest centenar, almenys 13 inhibeixen la replicació del covid-19 en cultius cel·lulars. És a dir, en condicions estrictes de laboratori. El fet de formar part de la base de dades de la FDA implica que es coneix la seva activitat farmacològica, així com també el seu perfil de seguretat en humans.

Aquest és el cas de molècules específiques amb un "gran potencial farmacològic", segons Chanda. Es tracta d’un fàrmac pensat com a antiretroviral per combatre el VIH, un segon contra la diabetis, un altre contra l’osteoporosi i un últim pensat per a malalties autoimmunes com la malaltia de Crohn. Aquest últim, de nom apilimod, ja s’ha provat positivament en humans amb un alt nivell d’eficàcia i seguretat. Tots quatre entraran en fase d’assaig clínic en els pròxims mesos.