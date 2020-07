Els nous rebrots del covid-19 al Segrià ja han causat tres morts

El departament de Salut ha informat aquest dilluns de dues morts més per coronavirus a la comarca del Segrià. La xifra de víctimes mortals pels brots de coronavirus d'aquests últims dies s'enfila a 3 (una el dia 7 i dues més el dia 10 de juliol). En total, les defuncions a la comarca des de l'inici de la pandèmia són 139.

A tot Catalunya les funeràries han reportat aquest dilluns quatre persones mortes per coronavirus en el còmput global i, per tant, la xifra total de defuncions per covid des de l'inici de la pandèmia és de 12.621 persones.

301 contagis nous

Pel que fa als contagis, aquest dilluns s'han reportat 301 nous a tot el territori català. La regió sanitària de Lleida en suma 140 (4.887 en total) i, d'aquests, 116 pertanyen només a la comarca del Segrià, que eleva la xifra total de contagis fins a 3.296.

Salut ha donat aquest dilluns també les dades de contagis als municipis que el Govern va confinar al Segrià: entre tots sumen 2.847 positius. Així, des de l'inici de la pandèmia Lleida acumula 2.317 casos de coronavirus, Alcarràs 262 i Aitona 140. Amb menys de 100 positius trobem Torres de Segre (60), Soses (53), Seròs (9), la Granja d'Escarp (3) i Massalcoreig (3).

Pel que fa a les dades de la ciutat de Barcelona, els contagis han baixat notablement respecte a les xifres dels últims dies i aquest dilluns tan sols se n'han sumat 46, cosa que deixa la xifra total en 21.029 positius. Pel que fa a l'àrea sanitària Metropolitana Sud, on hi ha l'Hospitalet, aquest dilluns se n'han afegit 29 més i la xifra total és de 14.007.

Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores no s'ha donat cap alta a un pacient que hagi estat afectat per coronavirus i en canvi sí que han entrat dues persones més a l'UCI. Ara en són 46, dues més que ahir, i la xifra total de persones que han necessitat un llit de crítics des de l'inici de la pandèmia és de 4.183.