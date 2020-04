Catalunya supera els 9.000 morts per coronavirus

Catalunya ha registrat 208 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons informa el departament de Salut. En total, la pandèmia ja ha costat la vida a 9.050 ciutadans i hi ha un miler de nous positius (1.082). Això fa que ja hi hagi 45.875 casos confirmats de covid-19, als quals cal sumar-hi 82.523 casos possibles d’infecció.

L'última actualització confirma la tendència dels últims dies, en què el nombre de nous contagiats confirmats és aproximadament d'un miler. En canvi, van creixent els casos sospitosos, que són 5.212 més que el dia anterior, un augment del 6,7%. És el quart dia consecutiu que aquest nombre va en augment. A més, també creixen els professionals sanitaris infectats, que ja són 7.468, un 16,3% dels contagiats a Catalunya.

Del total de víctimes, 5.290 persones han mort als hospitals. La dada positiva, però, és que segueix baixant la pressió a les UCI, on hi ha actualment 1.008 ingressats, 50 menys que el dia anterior. A més, des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 24.787 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb el covid-19. Aquest dimecres, però, han estat només 896 persones (dilluns i dimarts s'havien vorejat les 1.500). Tot i així, el nombre de casos actius segueix a la baixa per quart dia consecutiu i ara mateix n'hi ha 15.798 al país, lluny dels més de 18.200 als quals s'havia arribat fa una setmana. Aquesta xifra s'obté de restar al total de casos confirmats les víctimes als hospitals i les persones que han estat donades d'alta.

Més de 2.500 morts en geriàtrics

Però encara que les dades puguin mostrar cert optimisme, la pandèmia segueix viva i continua afectant les residències de gent gran, que és on viuen les persones més vulnerables davant el covid-19. Segons l'última actualització del departament de Salut, en les últimes 24 hores es van registrar 74 defuncions en geriàtrics, i en total han estat 2.568, un 28,4% de totes les morts per coronavirus. El 58,5% s'ha produït en hospitals, un 5,9% en domicilis particulars i un 1,1% en centres sociosanitaris. La resta, estan pendents de catalogar-se per falta d'informació.

Les persones grans que viuen en geriàtrics segueixen mot exposades al covid-19, i als centres s'acumulen els contagis: ja hi ha 8.862 positius i 15.965 casos possibles. Això vol dir que 24.827 residents o bé estan contagiats o bé sota sospita, cosa que equival al 38,5% de tots els interns. A aquest nombre cal afegir-hi 5.834 casos més entre els professionals que hi treballen, un 7,8% de la plantilla.