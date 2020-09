Els casos de covid-19 van a la baixa a Catalunya però el risc continua alt

L'impacte del covid-19 a Catalunya va a la baixa. Els últims indicadors confirmen que l'evolució dels nous casos és descendent. L'exemple és que des del 17 de juliol no s'havia registrat un risc de rebrot tan baix, que ara és de 151,13 punts. Però són dades que mostren un gran risc –per sobre de 100 punts la possibilitat de rebrot es considera alta– i encara és aviat per saber com ha repercutit la tornada a l'escola i de la resta de l'activitat en la pandèmia. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no vol fer pronòstics a llarg termini, tot i que s'ha aventurat a dir que les xifres repuntaran d'aquí dues setmanes. "La previsió és que a finals de setembre els indicadors pujaran lleugerament pel fet que tenim més mobilitat i interacció social", ha assegurat.

A primera vista semblaria que les dades permetin ser optimistes, però Argimon ha deixat clar que no. "Tenim molt recorregut de millora. Hem de reduir la infecció a casa nostra", ha advertit. Des del 13 de juliol, Catalunya es manté amb un risc de rebrot de més de 100 punts: per tant, alt. El risc es considera moderat per sobre de 70 punts i baix per sobre de 30, de manera que el primer objectiu continua sent que la possibilitat de rebrot vagi aplacant-se. Malgrat tot, la corba no només ha parat de créixer sinó que ja s'ha doblegat cap avall. I les últimes setmanes també ha caigut la mitjana dels positius per cada 100.000 habitants. Entre l'1 i el 14 de setembre han sigut 174,35 casos per cada 100.000 habitants, i se situa força per sota de finals d'agost, quan es fregaven els 200 positius.

També disminueix la capacitat dels contagiats per infectar altres persones. La taxa de contagis (o R) torna a ser inferior a 1 –ja va passar en el balanç de fa set dies després de setmanes per sobre d'aquest llindar–. Com que és de 0,91, significa que els positius transmeten el virus només a una altra persona i en alguns casos a ningú. Però les autoritats sanitàries encara són molt prudents davant els indicadors de millora. El coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha atribuït aquesta cautela al fet que la predicció sobre com evolucionarà la pandèmia no es pot basar en una corba matemàtica perquè "depèn de com interactua la gent". "Un virus sempre és imprevisible", ha afegit Argimon, que ha descartat avançar més projeccions per evitar falses expectatives.

En tot cas, les dades de la segona setmana de setembre, que és el període de temps més recent que es considera fiable, no recullen la tornada a l'escola. Però, segons Mendioroz, ja es veu que els casos detectats en els primers dies d'obertura dels centres educatius abans eren a les cases. En aquest sentit, Argimon ha explicat que el gruix dels positius es transmeten en els entorns més pròxims de tres àmbits: el laboral, el social i el familiar. "Es produeixen quan hi ha un relaxament", ha avisat.

Ingressos a l'alça però lluny de la saturació

"La zona de Girona és a la que estem més a sobre", segons Mendioroz, que ha assegurat que en aquest moment no hi ha preocupació per altres territoris. Girona i Salt són els municipis on ara Salut ha fixat la mirada per controlar que retornin a una situació més estable. La resta del país es manté en la mitjana dels indicadors, que mostren aquesta tendència a la baixa. Però una de les diferències que es pot observar entre la segona setmana de setembre i les dues anteriors és que del 8 al 14 de setembre s'han fet menys PCRs. En les anteriors s'havien fet més de 100.000 PCRs i en la segona setmana de setembre se n'han fet poc més de 86.600. Cal tenir en compte que entre el 8 i el 14 de setembre hi va haver la Diada –un festiu més del que és habitual per setmana–, cosa que pot explicar el descens de PCRs fetes.

També es troben indicadors que mostren una línia que no és de descens i que s'ha convertit més estable, com són les defuncions i els ingressos hospitalaris. D'una banda, des del 25 d'agost fins al 14 de setembre les defuncions per covid-19 s'han situat entre 60 i 80 morts per setmana. De l'altra, entre l'1 i el 14 de setembre els ingressats a l'UCI per coronavirus s'han mantingut entre els 141 i els 145 pacients. En els ingressos hospitalaris, fins i tot es podria parlar d'un lleuger repunt perquè l'1 de setembre hi havia 794 llits d'hospitals amb pacients amb covid-19, el 8 de setembre n'eren 811 i el 14 de setembre van arribar als 888. Malgrat tot, són unes dades que estan molt lluny de qualsevol escenari de saturació.

"La bola de vidre no la tinc ni la té ningú", ha respost Argimon quan se li ha demanat que descrigui l'escenari que planteja per a les pròximes setmanes. Per tant, els pròxims dies caldrà veure si realment es nota la tornada a l'escola i de la resta de l'activitat en els indicadors de la pandèmia o bé si Catalunya consolida la tendència a la baixa i alhora minva la possibilitat de rebrot.