Catalunya encara la tornada a l'escola amb una lleugera tendència a la baixa del risc de rebrot

Catalunya encara la represa de l'escola amb la incògnita de l'impacte que pot acabar tenint la tornada a la feina de milions de ciutadans després de les vacances d'estiu i l'augment de les interaccions que implica tornar a les aules. De moment, les dades continuen estancades i amb una lleugera tendència a la baixa en les últimes setmanes, sobretot pel que fa al risc de rebrot, que se situa ara mateix en 175,86 punts. Això vol dir que el risc potencial de detectar nous casos s'ha reduït i mentre la setmana anterior la probabilitat era que es detectessin uns 200 positius nous per cada 100.000 habitants, ara els indicadors diuen que se'n trobarien uns 175.

Dijous passat el director de la Unitat de Seguiment del Coronavirus, Jacobo Mendioroz, assegurava que la tornada a la feina no havia tingut, de moment, el gran impacte negatiu que s'esperaven. Ara bé, els indicadors fan referència únicament a la situació epidemiològica de la primera setmana de normalització de l'activitat després de l'estiu (de l'1 al 7 de setembre). "Portem poquets dies", explicava la doctora Clara Prats, investigadora al Biocom SC, el grup de biologia computacional i sistemes complexos del Departament de Física de la UPC.

651x1227

Per a Prats la tornada a la feina i a les aules té un punt d'incertesa, però alhora pot suposar també una oportunitat. D'una banda, perquè tot i que hi hagi una interacció més gran entre persones, serà en grups molt més estables que els contactes esporàdics durant l'estiu. I, de l'altra, perquè l'adquisició de rutines pot comportar també més compliment de les mesures bàsiques de seguretat davant el virus. "Tant pot ser que sigui catastròfic com que ens ajudi a seguir les normes", conclou la investigadora en declaracions a l'ARA.

Menys incidència i velocitat de contagi

De moment els indicadors mostren una lleugera tendència a la baixa. La incidència acumulada del virus aquestes dues últimes setmanes torna als nivells de principis d'agost. Aquest indicador permet estimar quantes persones hi ha amb capacitat de contagiar el virus a Catalunya, tenint en compte el total de la població. En les dues últimes setmanes s'han detectat 188 positius per cada 100.000 habitants, de mitjana. Ara bé, la capacitat d'aquestes persones contagiades per infectar-ne una altra també és inferior. De fet, la taxa de contagi, que mesura la velocitat de reproducció del virus en els últims set dies, se situa per primera vegada en moltes setmanes per sota d'1 (actualment és 0,98). Això vol dir que cada persona positiva pot arribar a transmetre el virus a una altra persona com a molt, o fins i tot no arribar a fer-ho.

Tot i així, Prats avisa que hi ha poca diferència entre aquest valor actual i el de les dues últimes setmanes, en què la velocitat de propagació del virus s’havia situat entre 1 i 1,1. "Continuem estancats", conclou la investigadora, que apunta que per reduir la incidència del virus també cal que aquesta taxa baixi "significativament".

La gran incògnita és com es pot comportar el virus a les escoles. De fet, els infants són el col·lectiu que encara planteja més interrogants pel que fa a la incidència del coronavirus. El fet que les escoles fossin els primers equipaments a tancar en el confinament fa que no hi hagi cap precedent massiu sobre com pot ser ara la tornada a les aules. Dijous el director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va presentar uns càlculs fets a partir del nombre de menors de 0 a 17 anys contagiats en l'última setmana a Catalunya, un total de 958. A partir d'aquesta xifra, Salut calcula que de mitjana es pot detectar un cas positiu per cada 1.424 alumnes. Però la mitjana oscil·la entre territoris: a les Terres de l’Ebre, amb menys incidència del virus, es calcula que es pot detectar un cas positiu cada 7.499 alumnes, mentre que a l'àrea metropolitana sud –una de les regions més densament poblades d'Europa–, la possibilitat de contagi s'eleva a un positiu per cada 1.248 alumnes.

Prats admet que "seria millor obrir les escoles amb una taxa d’incidència més baixa", però considera que s’han generat les mesures necessàries perquè la tornada a les aules "sigui la millor possible". Però adverteix que no seria estrany que durant les primeres setmanes calgui tancar i aïllar centenars de grups: "Això no ens ha d’alarmar".

Lluny d’un sistema congestionat

Els ingressos hospitalaris i les defuncions també aporten informació sobre la incidència del virus a Catalunya actualment. Tot i que el nombre total de defuncions comunicades aquesta última setmana (73) és superior a l’anterior, queda molt lluny de les 2.000 morts setmanals comunicades al pic de la pandèmia. El fet que es detectin més positius, vinculat a l’augment de tests PCR i als cribatges massius per detectar casos asimptomàtics, tampoc fa augmentar substancialment els ingressos. Només un 7,2% dels 11.071 llits hospitalaris ocupats a Catalunya (la capacitat total és d’uns 14.000 llits) es destinen a un pacient contagiat per coronavirus.

Dels prop de 900 llits per a pacients crítics de Catalunya, 559 estan ocupats, una quarta part dels quals per malalts amb covid-19. Però val a dir que en els dos casos hi ha un lleuger increment de pacients amb coronavirus respecte a les setmanes anteriors.