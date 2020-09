Les famílies afronten la "frustració" dels primers confinaments escolars

L'Helena havia de començar primer de primària dilluns, però mentre milers de nens i nenes tornaven a omplir les aules aquesta setmana, ella s'ho ha mirat per la finestra de casa, a Torelló. "Vivim davant d'una escola i ha vist cada dia com els nens anaven a classe. Ella em deia: «Vull sortir al carrer, vull anar a l'escola»", explica resignada la Núria, la seva mare. Un company del casal d'estiu va donar positiu i des del diumenge 6 de setembre fins aquest divendres ha estat confinada a casa. Només feia una setmana que la nena havia recuperat una certa normalitat després del confinament i les vacances: "Havíem començat a introduir les rutines semblants a quan anem a l'escola i a socialitzar després de tants mesos. I de cop i volta ha vist que ja no es pot fer", lamenta la seva mare, que assegura que "emocionalment ho ha portat fatal". "Molt pitjor que al març", afirma. Un avís a la resta de famílies, que viuen amb incertesa aquest inici de curs: les escoles fa només cinc dies que han obert, però ja hi ha moltes llars que comencen a afrontar, com poden, els confinaments dels grups bombolla. En total, s'han aïllat 111 classes (43 més que dijous) de 85 centres diferents (35 més), que suposen l'1,6% del total d'escoles i instituts. I per a les famílies encaixar això no és fàcil. Ni a nivell emocional ni a nivell organitzatiu.

"Sort de l'avi, que ha vingut cada dia des que la nena va donar negatiu. No tenim ningú més, ni tampoc podem disposar d'algú que vingui cobrant", diu la Núria, que lamenta que les famílies només tenen dret a una baixa quan el fill o filla és positiu. La reobertura dels centres i els primers confinaments han agafat les administracions amb els deures per fer: el govern espanyol fa setmanes que estudia quina resposta donar a les famílies amb fills en quarantena, però encara no hi ha solució perquè no es posen d'acord en si ha de ser una baixa retribuïda, com tenen els progenitors amb fills contagiats, o una altra alternativa. Però els mateixos que asseguraven que tot estava preparat per a la reobertura de les escoles i demanaven la confiança de les famílies són els que ara, sis mesos després del tancament dels centres, han de córrer per donar una solució que permeti fer-se càrrec dels menors quan calgui aïllar grups.

L'Helena, que aquests dies ha fet alguna videotrucada amb l'escola, podrà retrobar-se amb els companys la setmana que ve. En canvi, l'Eric comença ara el seu confinament particular. Feia només tres dies que anava a classe, quan dijous, a tres quarts de nou i ja a la fila a punt per entrar a l'escola, va arribar l'avís: "Un company de classe havia donat positiu i vam haver de tornar cap a casa", explica el seu pare, l'Albert. "El nen s'ho ha pres bé, però ha fet moltes preguntes: «Per què nosaltres ens hem de quedar? ¿Podrem sortir de casa?»" Mentre el petit, que fa P5, encaixa el desencís, els pares s'organitzen per quadrar horaris.

"Hem de veure com ho fem al matí"

"Jo podré teletreballar, però la meva dona treballa de 8 a 3 i no tenim família a Barcelona. Hem de veure què fem al matí: qui acompanya el gran a l'escola i qui es queda amb el petit a casa. Potser hem de fer venir alguna cangur perquè es quedi a casa amb l'Eric un quart d'hora, o fer venir algun amic del gran per anar junts a l'escola", diu l'Albert. "És frustrant que el tercer dia ens trobem amb aquesta situació", lamenta.

La nota positiva ha sigut la ràpida reacció del CAP –han trucat a totes les famílies i els han donat hora per fer una PCR– i del centre, que ja ha informat que cada dia faran dues o tres classes virtuals "com si anessin a l'escola" i també els donaran feina, vídeos i fitxes, que els alumnes aniran rebent al correu que han creat per a cadascun. La negativa és que la família no deixa de preguntar-se què hagués passat si al juliol se li hagués fet la prova PCR a l'Eric. "Al juliol van tenir el coronavirus la mare i el fill gran, però la pediatra va preferir no fer la PCR al petit perquè és una prova molesta per al nen, que igualment havia d'estar en quarantena a casa. Ara aquesta decisió ens ha implicat un problema molt gran", diu l'Albert. El fet és que els nens que ja hagin passat el covid-19 en els últims sis mesos no han de tornar a fer cap prova ni cap confinament si hi ha un positiu en el seu grup escolar. "El fill gran té la garantia que pot anar a l'escola sis mesos. De fet, hi ha hagut un positiu al seu equip de futbol, han confinat tot l'equip, però ell hi pot seguir anant. En canvi, la decisió de no fer la PCR a l'Eric ens canvia la logística perquè no sabem si va passar el covid", resumeix l'Albert.