Catalunya registra 34 morts, la xifra més baixa des del 19 de març

L'efecte cap de setmana s'ha notat en les dades del coronavirus a Catalunya. Segons informa el departament de Salut, aquest dissabte s'han registrat 34 defuncions per la pandèmia, tres menys que el dia anterior. En total, el covid-19 ha provocat la mort de 11.511 catalans i 63.339 estan infectats. Això significa 225 casos nous, una xifra que és menys de la meitat que el divendres (499). D'altra banda, ja hi ha 35.949 persones curades, 218 en les últimes 24 hores, i a les UCI s'ha baixat del llindar dels 300 pacients ingressats per la malaltia.

Cal remuntar-se fins al 19 de març per trobar una xifra de defuncions inferior a Catalunya. Aleshores van ser 27, i era amb el model antic de recompte. Des que Salut va canviar el criteri, no només s'inclouen les persones que van donar positiu en vida, sinó també els casos de ciutadans que van morir amb símptomes compatibles amb el covid-19. Les 11.511 defuncions registrades fins aquest dissabte suposen un increment del 0,3% respecte al dia anterior. D'aquestes, 6.831 eren positius confirmats i 4.680 possibles contagis.

A nivell percentual es manté la tendència i sis de cada deu defuncions s'han produït en centres hospitalaris (6.572), mentre que tres de cada deu en residències de gent gran (3.398). La resta, en domicilis particulars (623), en sociosanitaris (158) o bé estan pendents de classificar per falta d'informació.

Encara que aquest dissabte s'han notificat quatre defuncions en geriàtrics, la xifra més baixa des que Salut fa públiques les dades, a les residències el covid-19 segueix atacant amb força. S'han detectat 53 nous contagis i la xifra de positius s'eleva fins als 13.126. Això representa un 20,5% dels interns. A aquests cal afegir-hi 35.783 casos sospitosos. En total, el 76,3% dels avis i àvies que hi viuen, o bé tenen la malaltia o presenten símptomes. La dada positiva és que de mica en mica van tornant a la feina els professionals que hi treballen, tot i que encara hi ha 3.420 treballadors aïllats, mentre que un mes enrere s'havia arribat gairebé als 6.000.

Menys de 300 ingressos a l'UCI

Pel que fa a les altes hospitalàries, aquest dissabte s'han notificat 218 casos nous de persones que han superat la malaltia, fet que eleva el total a 35.949. I a les unitats de crítics segueixen les bones notícies, ja que cada vegada hi ha més llits disponibles. Aquest dissabte s'ha baixat del llindar dels 300 i hi ha 297 llits ocupats a les UCI per malalts de covid-19, 4 menys que divendres.