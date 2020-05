174 morts per coronavirus les últimes 24 hores a Catalunya

174 persones han perdut la vida per culpa del coronavirus a Catalunya les últimes 24 hores, segons dades facilitades pel departament de Salut. El nombre de nous contagis confirmats amb prova PCR és de només 394, però puja a 5.271 el nombre de possibles noves infeccions, aquelles que són sospitoses. Pel que fa a les altes, han estat 247.

Amb aquestes xifres a la mà, el nombre total de morts al país és de 10.682; d’aquests, 3.131 han mort a una residència, 137 a un centre sociosanitari i 590 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació. El nombre de contagis confirmats çes ja de 57.900. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). Pel que fa als casos de possibles contagis són 141.941. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Des que es va declarar la pandèmia han rebut l'alta 31.964 persones. 3.907 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 557.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.632 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 29.177 són casos sospitosos.