51 morts i 123 nous casos confirmats: continua la corba descendent del coronavirus a Catalunya

El Departament de Salut informa que a Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 60.728 casos positius de coronavirus; es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D’altra banda, hi ha un total de 174.546 casos possibles, persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Els morts són 11.160. Les xifres confirmen la tendència descendent dels últims dies. En les últimes 24 hores hi ha hagut 51 defuncions, 123 nous confirmats, 2.396 possibles casos, i 150 altes.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.945 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 393. A més, del nombre total de positius arreu del país, 9.425 són professionals sanitaris, mentre que 4.036 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 34.577 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.529 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 34.943 són casos sospitosos.