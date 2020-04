Catalunya es dona 15 dies per definir com serà el desconfinament

La desescalada del confinament serà llarga, gradual, variable segons el territori i prioritzarà determinats col·lectius. Tant el govern espanyol com el català treballen per dissenyar el retorn a la normalitat de la població, i l’executiu de Pedro Sánchez ha impulsat la creació d’un comitè d’experts, amb representants de totes les comunitats autònomes, per abordar els passos a seguir quan s’aixequi la pròrroga de l’estat d’alarma, que, de moment, s’allargarà com a mínim fins al 26 d’abril.

En el cas català, l’encarregat de dissenyar el desconfinament serà l’infectòleg Oriol Mitjà, que abans de 15 dies haurà d’haver elaborat un pla per definir el retorn a la normalitat. El nou assessor no remunerat del govern reportarà directament al president Quim Torra, però encara no s’ha definit si serà ell el representant català a la comissió estatal.

La consellera de Salut, Alba Vergés, que veu com Mitjà tractarà directament amb Presidència, va anticipar que el retorn a una certa normalitat no serà igual a les zones amb molta població, com Barcelona, que a les zones amb menys densitat: “La desescalada serà diferent segons les zones”.

Per aconseguir aquesta desescalada és imprescindible tenir el material sanitari per protegir la població i alhora disposar de tests que permetin tenir un control dels casos de covid-19. En aquest sentit, Salut encara no parla d’un ús obligatori de mascaretes quan la gent surti al carrer -s’està estudiant la qüestió- perquè no es té la certesa de tenir-ne prou per a tothom. Pel que fa a l’obtenció de tests, el Govern va anunciar ahir el programa Orfeu, que ha de servir per tenir més tests PCR per fer un cribatge massiu. Els centres de recerca catalans -el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)- faran 170.000 tests durant les pròximes sis setmanes, i després s’hi sumaran tant les universitats com els laboratoris per incrementar la producció. Fins al moment, segons Salut, ja s’han fet 70.000 tests.

El Govern, per tant, farà el seu propi pla de desescalada, que si segueix les pautes que ja va fixar Mitjà en un document que va fer públic divendres podria durar mesos. Per a l’infectòleg de l’Hospital Trias i Pujol de Badalona, primer s’obririen els negocis que no són serveis bàsics i després l’hosteleria. Posteriorment s’hauria d’aixecar la recomanació de quedar-se a casa als menors de 70 anys. Després s’obririen les escoles i, finalment, sortirien els més grans i es permetrien els esdeveniments de més de 50 persones. De fet, Mitjà va dir que no permetria un partit al Camp Nou amb públic fins a la tardor.

Mentre que a Catalunya serà Mitjà l’encarregat de dissenyar l’estratègia del Govern, a Espanya Sánchez consultarà un expert de cada comunitat. El ministeri de Sanitat valora que la desescalada s’adapti a la situació de cada autonomia, però sobre la taula ja té una sèrie de mesures. Cinc són els pilars que s’estudien perquè la “transició” del confinament no es tradueixi en una nova onada de contagis. Una fase que es té en compte de cara al maig.

En primer lloc, la Moncloa ja dona per fet que l’ús de mascaretes haurà de ser generalitzat. Però de moment, com passa a Catalunya, no s’ha fet obligatori pels problemes de previsió -de fet, Sanitat ha donat el vistiplau a la fabricació i venda d’aquests productes sense la marca CE-. El segon pilar és l’increment de les proves de diagnòstic, tant de tests ràpids com de PCR, amb la compra de més unitats. De moment es prioritzen els casos simptomàtics en hospitals -així com també el personal sanitari- i residències, tot i que en aquest últim cas es demana que s’economitzin. Segons una guia publicada ahir per Sanitat, amb un sol positiu en una residència ja es donarà per fet que hi ha un brot i no es recomana fer més proves. Precisament ahir la Cambra de Comerç catalana va defensar que continuï el confinament total si no hi ha prou tests per controlar millor les persones que poden reincorporar-se als seus llocs de treball.

Però per realment tenir una radiografia de la situació, Sanitat va confirmar ahir que ja està preparant una gran anàlisi poblacional per conèixer l’estat immunològic de la societat espanyola pel que fa al virus, una demanda que també fa Mitjà a Catalunya. Està previst que l’enquesta arrenqui la setmana que ve, duri tres setmanes i es dugui a terme en 62.400 persones d’un total de 30.000 llars. En aquest punt entra el quart pilar: el control poblacional a través d’aplicacions mòbils, com han fet altres països i com també apunta Mitjà en el seu estudi. La situació immunològica es podria incorporar en una aplicació, així com les persones contagiades.

I per acabar, aïllar les persones contagiades però lleus o asimptomàtiques en hotels, poliesportius o fires. Teòricament seria voluntari -per a persones que no tinguin alternativa-, però des del govern espanyol no es descarta obligar al confinament per raons de salut pública. Tot i això, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va apuntar que no està clar que s’hagi de posar en marxa.