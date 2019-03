El projecte de dentista municipal de Colau anirà al ple del març sense el vot d’ERC

El projecte de dentista municipal de l’Ajuntament de Barcelona podria posar-se en marxa a finals del 2019 i arribar a atendre unes 36.000 persones. La proposta s’ha votat aquest dimarts a la Comissió de Drets Socials de Barcelona, però la votació definitiva serà al ple del març. La iniciativa ha rebut els vots favorables de BComú, PSC, CUP i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Joan Josep Puigcorbé, els vots en contra de PDECat i PP i la reserva de vot d’ERC.

Una proposta polèmica

La iniciativa, dirigida als barcelonins que no van al dentista per motius socioeconòmics –un 12%, segons l’Enquesta Nacional de Salut del 2017–, seria el primer servei de dentista municipal de l’Estat i entraria al mercat com un operador més. La comissionada de Salut i Diversitat Funcional, Gemma Tarafa, va aclarir dijous passat que els preus del servei podrien arribar a ser un 40% inferiors als del mercat, però Xavier Marco, secretari general de l’Agrupació de Dentistes de Barcelona i vocal del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, ha declarat a l’ARA que “els preus que han establert estan per sobre de la realitat del mercat” i que “no aporten res que no existeixi ara ja”.

L'11 de març es va tancar el període d’al·legacions a l’expedient de la proposta, en què han participat 4 entitats professionals odontològiques i mèdiques –el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), el Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya (COPDEC), el Sindicat de Metges de Catalunya (MC) i l’Agrupació de Dentistes–. Segons assegura el consistori, un 65% de les al·legacions s'han acceptat i majoritàriament han fet referència a aspectes formals i jurídics sobre la competència, així com als preus amb els quals operarà el servei.

Marco considera que “els projectes municipals són participatius i tothom pot fer alguna millora si es creu necessari” i que, en aquest cas, “els preus s’haurien d’ajustar”. “Si una persona no pot pagar la llum com pagarà un empastament de 50 euros?”, reclama. D’altra banda, pensa que aprovar el servei municipal de dentistes és “entrar en competència amb els professionals, tot i que no tindrà un impacte en el global de Barcelona, però sí en les clíniques del voltant”.

L’horitzó del projecte, segons Tarafa, és que el sistema de salut públic absorbeixi aquests tractaments perquè són necessaris i “la salut dental no és una salut de segona ni de tercera”, però una solució més ràpida és la que proposen. Xavier Marco no creu que “aquesta sigui la funció de l’Ajuntament” i, en la mateixa línia de Tarafa, té clar que “les propostes haurien de venir per part de la Generalitat, com la resta de sanitat”.

De totes maneres, el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i l’Agrupació de Dentistes donaran suport a la iniciativa “sempre que sigui un servei gratuït o amb preus que permetin que la gent s’incorpori al sistema”.