Un dentista municipal per a les persones més vulnerables

La pregunta és retòrica. "Tu creus que jo em podria pagar una operació com aquesta?". L'Anna Calvo té 69 anys, és pensionista i té força clar que si no fos pel servei odontològic municipal no es podria pagar els més de 3.000 euros que assegura que li costarien les pròtesis, infiltracions dentals i fundes que s'ha de posar, segons el pressupost que li van fer en una clínica privada. La seva dentista, Deysi León, creu que el càlcul és a la baixa i que tot el tractament li podria sortir per més de 5.000 euros.

Amb l'Anna Calvo, ja són 116 els pacients atesos –en 267 visites– per aquest nou servei municipal que va arrencar el juliol passat i que, des de començaments de novembre, s'ha instal·lat a l'antiga seu de la mútua municipal PAMEM. Es preveu que s'hi arribin a realitzar 6.000 visites l'any per completar uns 2.000 tractaments, en unes consultes que actualment tenen tres metges.

De moment, l'odontòleg municipal atendrà adults amb uns ingressos econòmics per sota dels 529,28 euros mensuals (amb 170 d'addicionals per cada membre més de la família). Els pacients arribaran derivats dels serveis socials i hauran de tenir una prescripció mèdica que expliqui que tenen "necessitat de ser tractats en un servei més enllà de la cobertura pública", ha explicat la comissionada de salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, en la presentació del nou servei. Quan el servei porti sis mesos funcionant, ha explicat Tarafa, se'n farà una primera avaluació i després es veurà si s'hi poden incloure els infants. "Ara per ara, es cobreixen les persones que tenen una cartera de serveis més descoberta", ha afegit.

L'alcaldessa, Ada Colau, que també hi ha assistit, ha defensat que "no està justificat que el dentista no entri en el sistema públic sanitari universal". Per a ella, els programes de sanitat són "una de les claus per lluitar contra les desigualtats" a la ciutat, ha afirmat. "Està demostrat que la salut dental és essencial i que afecta altres aspectes de la sanitat", ha afegit Colau, que creu que amb aquest servei "es va molt més enllà del que s'ha fet en salut pública" i "s'ha explorat el màxim de les competències municipals".

El servei, que costa uns 370.000 euros l'any, compta també amb un podòleg que s'espera que cobreixi 20 hores setmanals i arribi a un total de 2.600 visites anuals.