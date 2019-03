Una dona denuncia abusos sexuals de l'exconserge de l'escola Claret de Barcelona

Una dona de 42 anys ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per abusos sexuals d'un exconserge a l'escola Claret durant el curs escolar 1984-1985, quan ella tenia vuit anys. Segons ha explicat al diari 'El Periódico', ell deixava que ella i altres amigues s'amaguessin en un armariet que tenia a la seva garita i aprofitava per acariciar-les de forma inadequada, fins que un dia va acabar introduint-li els dits a la vulva.

Ja hi ha una quinzena de testimonis per abusos en aquesta escola per part d'aquest extreballador i també d'un mossèn. Les primeres queixes, a través de les xarxes socials, van ser sobre el sacerdot, i llavors el centre va portar-ho a fiscalia, que va obrir una investigació.

El primer que va destapar el cas va ser Pau Bosch, que va explicar que el sacerdot el va fer dutxar quan tenia 14 anys i el va assecar amb la tovallola, moment en què li va tocar els genitals. Quan va obrir el fil a Twitter per denunciar el cas, a Bosch el van contactar altres alumnes per explicar-li experiències similars. El centre no tenia constància d'aquests fets i va decidir apartar el mossèn de qualsevol contacte amb menors. La setmana passada va presentar una denúncia a la Fiscalia.