Les denúncies dels Mossos per l'estat d'alarma cauen a mínims en ple conflicte amb el Govern

Des de dilluns, els Mossos d'Esquadra han posat menys de 600 denúncies diàries. Són les xifres més baixes des que es va declarar l'estat d'alarma. Per què les sancions han caigut a mínims? La resposta oficial és que cada vegada hi ha menys restriccions i més possibilitats de moure's, cosa que fa que siguin més difuses les accions sancionables, segons el cos. Però també són unes dades que s'han registrat durant la setmana que s'ha viscut un conflicte entre els Mossos i el Govern per haver quedat exclosos de la paga extra als professionals que lluiten contra el coronavirus i per no haver fet tests PCR en tres setmanes. A més, el descens ha coincidit amb una campanya interna entre alguns agents per deixar de posar multes per saltar-se el confinament, encara que la policia desvincula que això hagi fet baixar les denúncies.

"Tenim la sensació que hi ha gent que s'està relaxant. La relaxació és un enemic", advertia aquest migdia el conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre la fase de desconfinament. Les paraules de Buch han arribat quan, en canvi, les actes que aixequen els Mossos per incomplir l'estat d'alarma són més baixes que mai. Segons les xifres que facilita la policia catalana al ministeri de l'Interior, dilluns es van posar 569 denúncies, dimarts 516, dimecres 480 –el mínim històric– i ahir 575. És cert que des del 19 d'abril les sancions sempre s'han situat, excepte el dia 26, per sota el llindar de les 1.000 diàries, quan durant el primer mes del confinament se superava amb escreix. Però abans d'aquesta setmana només s'havien posat menys de 600 multes el 21 d'abril. Des de dilluns sempre és així, tot i que en les detencions els registres no han caigut tant.

En les rodes de premsa que el Govern ha fet aquesta setmana, Buch no ha donat les dades de denúncies, encara que ha mantingut el balanç de la circulació de vehicles. Durant dos dies, el 4 i el 5 de maig, el ministeri de l'Interior tampoc va facilitar les xifres dels Mossos ni de les policies locals catalanes per "un error en el sistema de transmissió". Es tractava dels dies que les sancions ja anaven a la baixa. Malgrat tot, el cos no veu una relació de causa-efecte entre la tensió dels Mossos i la Generalitat que s'ha viscut aquesta setmana i la caiguda de les multes, sinó que ho atribueix a la flexibilització de les mesures de mobilitat. Però els altres cossos de seguretat de l'estat espanyol, com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza, tot i que també han entrat en una tendència de reducció de les denúncies, van registrar dades més baixes la setmana passada que aquesta.

Torns sense cap multa

La valoració oficial de la policia catalana contrasta amb l'opinió de l'Associació Professional de Mossos (APME). El seu portaveu, Èric Alsina, assegura que s'han deixat de posar sancions i que moltes unitats acaben el torn sense haver aixecat cap acta, quan abans en podien tramitar entre 20 i 30. De fet, l'APME –que va néixer amb el moviment MosSOS– va anunciar l'1 de maig l'arrencada d'una campanya que animava a no posar més multes per l'estat d'alarma, "emparant-se" en les instruccions internes del cos que demanen "prioritzar el diàleg". Segons Alsina, la incidència de la seva campanya ja s'ha notat.

"Cada intervenció que fas al carrer suposa exposar-te a agafar el virus", apunta Alsina, que reconeix que "és més còmode" no sortir dels vehicles. Alguns vianants també han constatat una disminució de les patrulles. La gota que va fer vessar el got va ser la paga extra del Govern que deixa fora els Mossos: "No per una qüestió retributiva sinó únicament de reconeixement", admetia el mateix cap del cos, el comissari en cap Eduard Sallent, en un comunicat aquesta setmana, en què també es queixava de la falta de tests PCR. Com que els agents no poden fer vaga, la protesta d'alguns d'ells, pel "menyspreu constant" del departament d'Interior, ha sigut denunciar menys.