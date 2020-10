Antoni Trilla: “Si el 15 de desembre estem com ara, el dinar de Nadal serà de sis persones màxim”

En què consisteix això de la segona onada?

És la tornada amb força del virus a tot Europa. En la primera onada només es va infectar entre el 7% i el 10% de la població. Queda un 90% de la població susceptible d’agafar el covid-19. I si no ho tallem d’una vegada això serà com una bola de neu.

El toc de queda pot ser útil?

El més útil seria que tothom tingués un comportament responsable. Com a restricció el toc de queda pot estar bé, però es pot donar la paradoxa que si ens ajunten de dia i ens tanquem de nit, ¿de què haurà servit el toc de queda? Sisplau, màxima prudència les 24 hores del dia.

Qui s’està contagiant ara?

La majoria de contagis són de tipus social, fora de la família, en una franja d’edat dels 15 als 35 anys, però la mitjana va pujant.

Amb tot el que han après, ¿en la segona onada morirà menys gent que en la primera?

Es morirà menys gent, sí. Però s’ha de recordar que el 20% de la població de Catalunya té més de 65 anys, i aquestes són les persones de risc. Ara sabem com les hem de tractar. De fet, els que arriben a urgències hi arriben menys greus i s’estan menys dies a planta. Però els que acaben a l’UCI no s’hi estan menys de dues o tres setmanes. És per això que els malalts més greus poden arribar a saturar les UCI.

Com veu el Nadal?

Jo em faria la idea que no serà un Nadal multitudinari. Dependrà de si el 15 de desembre estem a 150 o 200 (molt menys de la meitat d’ara), però si estem com ara no passarem de sis persones a casa i amb molt poca mobilitat.

El ministre Illa va parlar de tres milions de dosis de vacuna aquest desembre. ¿Li sembla possible?

No seran perfectes, no seran d’una protecció 100% ni per a tot tipus de població. Jo crec que el 2021 tindrem les vacunes efectives i que el 2022 es podrà vacunar tothom. El 2021 vacuna segura, el 2022 per a molta gent.

Vostè es vacunarà?

Si la vacuna està aprovada per les autoritats sanitàries europees, no tinc cap dubte que me la posaré. Si em pregunta per la vacuna russa o alguna de xinesa que ja corre, no. Em refio del sistema de control europeu i americà.