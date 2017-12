“És una desgràcia terrible, eren tots molt joves”

Els veïns de Millars i Sant Feliu d’Avall (Rosselló) es van despertar ahir perplexos, colpits i abatuts. Ningú s’explica com un tren regional va envestir un autobús escolar i el va partir en dos, un accident que va provocar cinc víctimes mortals i una vintena de ferits, la gran majoria d’entre 13 i 17 anys. Eren alumnes de l’Institut Christian Bourquin de Millars, que, com cada dia en sortir de classe, van agafar el bus per tornar al seu poble, Sant Feliu d’Avall, situat a quatre quilòmetres. “Ha sigut un drama terrible”, va afirmar el prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes, que va informar que s’han obert tres investigacions per aclarir-ne les causes: una de judicial, una d’administrativa i una d’interna de la SNCF, l’empresa estatal ferroviària. Una de les claus del cas serà esbrinar si les barreres del pas de nivell estaven obertes o tancades quan va passar el bus. L’empresa d’autobusos va assegurar que estaven apujades, però el fiscal de Marsella va apuntar que la majoria de testimonis diuen que estaven abaixades. Si fos així, els investigadors hauran de determinar com va passar el vehicle amb les barreres tancades. Durant tot el dia es va mantenir la zona de l’accident acordonada i s’hi van desplaçar una trentena d’investigadors. També es va muntar un dispositiu especial a l’Institut Christian Bourquin, format per una seixantena de professionals que van atendre els familiars de les víctimes i la resta d’alumnes que ahir van anar al centre, tots visiblement afectats per la tragèdia. “L’any passat estudiava aquí i tenia amics que anaven a l’autobús, però no sé si estan ferits o morts”, admetia Quantin Bourdin, de 16 anys. Les tasques per identificar les víctimes van ser molt complicades, cosa que va augmentar l’angoixa i el patiment de les famílies i amics.

Mostres de condol

El dolor va arribar a tots els pobles que formen aquesta zona del Rosselló, el cantó núm. 16 de la Vall de la Tet. Són viles d’entre 2.000 i 4.000 habitants on gairebé tots es coneixen. I ahir centenars de veïns van anar fins a Sant Feliu d’Avall per donar el condol a les famílies de les víctimes. L’Ajuntament va muntar un dispositiu per atendre psicològicament els afectats i per informar de les identificacions, i va deixar un llibre de condol que ràpidament es va omplir de missatges de suport. “El meu sincer condol”, va escriure Christian Pumata, de Sant Feliu d’Amunt, que encara se’n feia creus. “És una desgràcia terrible, eren tots tan joves! Les famílies estan destrossades”, afirmava abatuda. L’única cosa positiva van ser les mostres de suport i solidaritat. Es va muntar un dispositiu per donar sang a la sala polivalent del poble, després de la crida que van fer les autoritats franceses per omplir les reserves sanguínies. Un dels donants va ser Colomber Muriel, de 19 anys i de l’Ille sur Tet, una població veïna: “He vingut perquè em sento impotent, no puc fer res per ajudar-los, només donar sang”, va admetre el jove. Però la pregunta que més es feien els veïns és què devia passar perquè el tren col·lisionés amb l’autobús. Durant tot el dia es van sentir múltiples especulacions. “Cada dia camino per aquesta zona i no era un pas perillós, bé, no era més perillós que la resta de passos”, va indicar un veí de Millars, Josep Tolza, que just va passar pel lloc de l’accident mitja hora abans del xoc.

La investigació haurà d’aclarir-ne les causes, però per a Tolza el més terrible serà per als supervivents. “Hi ha nens que s’han quedat sense cames o que hauran de suportar conseqüències horribles”, lamentava amb les mans al cap.