Les desigualtats impacten en la salut dels infants, almenys en una vintena de malalties

Néixer en una família pobra no només té conseqüències econòmiques, sinó també en la salut. Un estudi del departament de Salut ha constatat que els nens de famílies amb un nivell socioeconòmic més baix tenen més risc d'emmalaltir que els que neixen en famílies amb rendes més altes: una desigualtat fruit del context social que també determina el seu futur. Tot això es desprèn de l'informe Desigualtats socioeconòmiques en la salut de la infància: malalties rellevants i la seva distribució a Catalunya, que ha elaborat la Generalitat analitzant la població infantil de menys de 15 anys entre 2014 i 2017 i les dades anònimes de gairebé 1,5 milions de nens i nenes catalans.

Es tracta del primer informe a Catalunya que descriu com afecten les desigualtats socioeconòmiques les patologies més destacades de la població infantil. I la conclusió principal és que calen més polítiques enfocades a millorar l'entorn d'aquests menors. El motiu? El document subratlla que 25 de les 29 patologies estudiades (escollides per criteri clínic) presenten un gradient socioeconòmic amb una associació negativa, és a dir, que afecten més els nens de classes baixes, sobretot pel que fa a la tuberculosi, l'obesitat, la hipertensió essencial i hipòxia intrauterina, el traumatisme i l'asfíxia en néixer, així com l'enverinament, els trastorns d'adaptació i ansietat i els d'estat d'ànim. Per contra, les úniques patologies que tenen més prevalença entre els menors de classes més altes són les al·lèrgies alimentàries.

A més, l'estudi ha calculat que si aquestes desigualtats econòmiques no existissin o bé hi hagués una millora en les condicions de la població infantil més pobra, s'haurien pogut evitar més de 141.000 processos patològics durant els anys analitzats, que representen el 7,5% de tota la morbiditat infantil, és a dir, els infants afectats per una determinada malaltia.

L'impacte segons el sexe

A banda de la influència que té l'entorn socioeconòmic del menor, l'estudi també desgrana com afecten els diagnòstics més comuns els infants segons el sexe. Les patologies més comunes són les lesions (34,5% en nens i 29,2% en nenes), la dermatitis (21,2% en nens i 23,3% en nenes) i la bronquitis aguda (18,3% en nens i 15,2% en nenes). Les segueixen tot un altre grup de malalties que afecten entre un 5% i un 10% dels menors, com ara les anomalies congènites, el sobrepès, la grip, la bronquitis crònica, l'obesitat i l'asma. La resta de malalties tenen prevalences inferiors al 5% en els dos sexes.



L'estudi destaca que de les 29 patologies estudiades, 25 també són més prevalents en els nens. Ells presenten, per exemple, un 78% més de casos de trastorn de l'espectre autista que les nenes, un 63% més de trastorns per dèficit d’atenció i hiperactivitat, un 36% més de prevalença en meningitis i un 32% més en l'asma. Per la seva banda, entre les nenes predominen trastorns de l’estat d’ànim (15% més que en nens), la dermatitis (amb un 10% més de casos) i la tuberculosi (amb un 8% més).