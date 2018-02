Un dibuixant d''El Jueves' fa una auca sobre el soterrament de Montcada i Reixac

El dibuixant de la revista setmanal satírica 'El Jueves', Carlos Azagra, ha fet una auca sobre la història de la reivindicació veïnal i institucional del soterrament de la línia R2 al seu pas per Montcada i Reixac. El mateix Azagra presentarà en públic la seva obra el dia 6 de març en el marc de la celebració de les V Jornades pel Soterrament, que es duran a terme a la ciutat. L’objectiu és que aquesta auca sigui repartida per tots els instituts i escoles del municipi per tal que els més petits creixin conscienciats d’aquesta problemàtica. “Volem que els nens i nenes puguin seguir treballant, i mantenir viva així aquesta conscienciació col·lectiva pel soterrament”, ha explicat l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos (ICV-EUiA), a la presentació de les jornades, que es duran a terme els dies 6 i 7 de març.

El primer dia també hi haurà un debat amb representants municipals i de plataformes veïnals de diversos municipis que reclamen un soterrament de vies a la seva ciutat, com són Múrcia, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Montmeló, a més de Montcada i Reixac. “Posarem en comú les diferents experiències que es viuen en aquestes ciutats i, si hi ha un bon ambient, no descartem impulsar una futura coordinació conjunta”, ha explicat Ramon Bueno, portaveu de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total (PTJST) de Montcada. El certamen finalitzarà el dia 7 a la tarda amb un acte d’homenatge a les 170 persones mortes a les vies del tren a Montcada. L’acte comptarà, entre d’altres, amb la participació d’entitats de la ciutat, una ofrena floral al monòlit de les víctimes i parlaments institucionals.

Aquestes són les primeres jornades que se celebren des de l’acord assolit al mes de maig amb Adif i el ministeri de Foment per fer realitat el soterrament de la R2, amb la previsió de començar les obres l’any 2020. “Portem 30 anys d’incompliments per part d’Adif i de Foment i, tot i que sembla que tot està molt encarrilat, no ens podem relaxar”, ha explicat Campos, que ha fet una crida a la ciutadania perquè estigui alerta per garantir el compliment dels terminis d’execució del projecte. A principis d'any, Adif va adjudicar la redacció dels projectes del soterrament, acció que es va incloure al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE), i els terminis marcats al calendari per dur a terme l’obra, de moment, s'estan complint.