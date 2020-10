La direcció d'Iqoxe carrega contra el Parlament: "Volen fer un judici paral·lel"

"El Parlament sabia des de l'estiu que, a la compareixença, hi aniríem els portaveus de la direcció". Amb aquesta sentència, el portaveu de la fàbrica accidentada al gener d'Iqoxe, Xavier Fontcuberta, ha volgut deixar clar que "va ser la comissió qui va decidir no fer preguntes" a l'empresa, ahir dimarts al Parlament. La companyia química ha carregat contra la cambra perquè, segons asseguren, la seva intenció era "fer un judici paral·lel i sense garanties". "Molt ens temem que no volen esbrinar què va passar o contribuir a la millora del sector, sinó que el que volen és generar un judici paral·lel: i vostès comprendran que sense les garanties judicials no es pot sotmetre ningú a un interrogatori", ha etzibat Fontcuberta durant una roda de premsa per explicar la versió de la direcció.

La companyia assegura que, durant el temps que s'ha mantingut el secret de sumari –en què l'empresa no podia parlar de cap qüestió– "s'ha fet un relat públic inculpatori per perjudicar Iqoxe". Els advocats de la companyia mantenen que, en els més de 3.000 folis del sumari, "no hi ha cap fet objectiu que conclogui que l'empresa incomplia cap de les normes exigibles". "No hi ha ni un sol document que acrediti el contrari, només manifestacions de persones vinculades a l'empresa que, pel que sembla, estan orquestrades", ha dit el portaveu.

Fontcuberta també ha negat que a l'empresa es treballi sota més pressió que en qualsevol altra del sector: "En tones, la producció mitjana per treballador és inferior a la resta del sector; el dia de l'accident hi havia més persones treballant que les que marca el conveni, totes amb una experiència de gairebé vint anys a l'empresa –ha afegit Fontcuberta– i, a més, les retribucions també són més altes a Iqoxe que a la resta d'indústries de la petroquímica: mai hem tingut cap petició de seguretat o pressió durant les negociacions".

El director d'una de les plantes, Ferran Cabré, també ha avançat que l'accident que es va produir al gener no pot tornar a passar perquè la planta de derivats accidentada deixarà de treballar amb metanol (la primera matèria que feia servir per fer els seus productes) i també canviarà la tecnologia què feia servir fins ara. "El que va passar és impossible que torni a passar", ha reblat Fontcuberta.

Pel que fa a les compensacions a les famílies de les víctimes, els representants d'Iqoxe no han volgut donar detalls de la quantitat de diners destinats, però asseguren que no han sigut "primmirats". "Hem acompanyat tots els afectats més enllà del contingut legalment exigible", ha conclòs el portaveu, Xavier Fontcuberta.