Ciutats de tots els EUA passen una altra nit de protestes i violència, i l’estat d’alarma divideix el Govern: les claus del dia, amb Antoni Bassas (01/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dilluns, 1 de juny del 2020. Dilluns de Pasqua Granada. Tindrem una setmana de temps canviant, amb dies mig ennuvolats i força tempestes de tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu. La primera part de la setmana serà xafogosa, sobretot a les nits, però cap al final s'entreveuen temperatures baixes per a l'època.

1. Per sisena nit consecutiva, milers de nord-americans han sortit als carrers dels Estats Units a protestar contra la brutalitat policial sobre la població negra, i amb la gota que ha tornat a fer vessar el got, l’homicidi d’un detingut, George Floyd, a plena llum del dia en el curs d’una detenció, avui fa una setmana.

Hi ha hagut enfrontaments amb la policia en dotzenes de ciutats, inclosa la rodalia de la Casa Blanca, a Washington, la il·luminació exterior de la qual s'ha apagat com a mesura de seguretat. En moltes ciutats la policia ha llançat gasos lacrimògens.

En la imatge, el Mirades d’avui, un grup de persones s’alcen sobre un cotxe desballestat a Los Angeles.

I a la contraportada, la Carme Colomina escriu: “Les enquestes comencen a anticipar que Trump s’encamina cap a una derrota a les urnes en les eleccions del novembre. Per això l’entorn del president torna a alimentar la idea d’un robatori electoral. [...] La Casa Blanca s’ha bunqueritzat. [...] Trump s’aferra al soroll de Twitter i a l’amenaça verbal. Però el final autodestructiu del president arrossega uns Estats Units en declivi i multiplica la vulnerabilitat de les víctimes d’un sistema injust i desigual".

I és que Trump ha amenaçat amb declarar l’antifeixisme com a moviment terrorista, perquè el culpa de la violència en les protestes que s’alcen a tot el país contra el racisme.

2. Des d’avui la ciutat de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud són una sola regió sanitària, de manera que la mobilitat està permesa entre Barcelona, el Baix Llobregat, el Vallès i part del Maresme, però amb les limitacions de la fase 1.

La Catalunya Central, Girona i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf entren avui a la fase 2 i se sumen a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran, que hi són des de fa una setmana.

En aquests territoris podran obrir tots els comerços i serveis, inclosos els de locals de més de 400 metres quadrats, centres comercials, cinemes, teatres i auditoris amb un terç de l’aforament.

També estan permesos casaments, batejos i comunions amb un màxim de 100 assistents, en cas que es facin a l'aire lliure, i de 50 si són dins un local. Els enterraments es podran fer, amb un màxim de 25 persones a la sala de vetlla.

Igualment, a partir d’avui els estudiants poden tornar a classe de manera presencial. Es prioritzen els estudiants que acaben primària o ESO, no es faran classes lectives, ni la presència serà obligatòria. Els centres dels territoris en fase 2 obriran amb la meitat d’alumnes i només per donar suport i orientació i acompanyar emocionalment els estudiants que han estat sense trepitjar l’escola tants dies com unes vacances d’estiu. La docència online seguirà fins a final de curs.

3. Quim Torra podrà decidir quan s’aixeca parcialment l’estat d’alarma als territoris que estiguin en la fase 3 del desconfinament. Això és el que va transmetre ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, als presidents autonòmics en la videoconferència dels diumenges: “Aquest últim estat d’alarma té una novetat important i és que la màxima responsabilitat en la gestió de la desescalada es trasllada definitivament a les comunitats autònomes que estiguin a la fase 3. Així passem de la cogovernança a la governança plena per part de les comunitats autònomes, que són les que tenen les competències en matèria de sanitat”.

I això podria passar d’avui en vuit, el dilluns dia 8 de juny, al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i l'Aran, que probablement la setmana que ve ja estaran en condicions d’entrar a la fase 3.

El president Quim Torra va traslladar a Pedro Sánchez que el Govern rebutjava “la nova pròrroga de l’estat d’alarma”. Ho va fer malgrat que ERC, dissabte, va firmar un acord amb el PSOE que facilitarà, precisament, que dimecres que ve l’estat d’alarma es prorrogui 15 dies més. Un pacte, a més, que van negociar directament Sánchez i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Aquesta nova divergència entre els dos socis del Govern, Junts per Catalunya i Esquerra, deixa encara més tocada l’estabilitat de l’executiu.

4. Us recomanem aquest article, “Crònica d’una dècada anunciada”, de Iannis Varufakis, exministre de Finances de Grècia, que reflexiona sobre com el món ha anat relliscant cap a una dolç autoritarisme que no fa preveure res de bo a deu anys vista.

5. Tenim dos obituaris al món de la cultura. Un és Quim Lecina, actor i director teatral i cofundador del Teatre Lliure. Tenia 77 anys. I també ha mort l’artista búlgar Christo, que ha mort als 84 anys a casa seva, a Nova York. Christo es va fer famós pels seus muntatges en què embolicava construccions públiques com museus, ponts, Parlaments i fins i tot alguna muntanya.

6. La Lliga de futbol ja ha comunicat dies i hores de la represa de la competició. El Barça visitarà el Mallorca el dissabte 13 de juny a les deu de la nit, i el dimarts 16 de juny el Barça jugarà contra el Leganés al Camp Nou, també a les 10. L’Espanyol jugarà contra l’Alabès el dissabte 13 a la una del migdia i contra el Getafe el dimarts 16 a les 19.30 hores.

Fins aquí les claus del dia. Tornem d’aquí una estona amb l’anàlisi de l’actualitat.