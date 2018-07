El doble grau de física i matemàtiques repeteix com el grau amb la nota de tall més alta amb un 13,318

Un cop més –i ja van set anys consecutius–, el doble grau de física i matemàtiques és el grau amb la nota de tall més alta per entrar a la universitat. Amb un 13,318 (vuit mil·lèsimes més que l'any passat), aquest grau a la UAB és un altre cop el que requereix una nota més alta. En segona posició, amb un 13,250 (un 0,183 més que l'any passat), hi ha el mateix grau però a la UB.

El motiu que explica aquesta nota tan alta és bàsicament un: tant a la UB com a la UAB s'ofereixen només 20 places per estudiar aquesta carrera. Si bé això és cert, també ho és que els dos graus tenen molta més demanda que oferta: el doble grau en física i matemàtiques a la UAB ha rebut 64 peticions per entrar-hi en primera opció i més de 300 en la resta de preferències, mentre que el grau a la UB ha rebut 93 sol·licituds en primera opció i 260 en la resta de preferències.

La resta del rànquing de les carreres amb la nota de tall més alta es manté força estable respecte als anys anteriors. Així, en tercera posició hi apareix un clàssic d'aquest llistat: medicina a la UB, que també puja la nota de tall i s'enfila al 12,824. Els estudis de medicina de la UPF i la UAB, i de la UB al Campus Bellvitge, també superen totes el 12,6 i surten al 'top ten' dels estudis amb les notes de tall més altes.

Segons ha explicat la secretària general del CIC, el Consell Interuniversitari Català, Mercè Jou, el fet que any rere any el doble grau repeteixi com el que té la nota de tall més alta es deu al fet que són "titulacions amb poques places", i això fa que es produeixi "una competició entre els cervells de Catalunya" perquè saben que són graus "de referència". En el cas de medicina, Jou ho ha atribuït al fet que són estudis "de prestigi" en universitats "punteres en la formació de medicina".

També apareixen en aquesta llista enginyeria física a la UPC (12,7), filosofia, política i economia a la UPF (12,7), matemàtiques a la UPC (12,6), estudis globals a la UPF (12,6) i bioquímica i biologia molecular a la URV (12,6). En aquest últim cas, només hi ha 10 places. Per contra, gairebé quatre de cada deu graus que es poden estudiar a Catalunya tenen un 5 com a nota de tall.

El fet que la nota de tall de medicina al Clínic hagi pujat encara més s'explica, en bona mesura, perquè aquest any ha recuperat el tron de la carrera amb més demanda. Un total de 1.299 alumnes han demanat estudiar en primera opció medicina a la UB, on hi ha 172 places. Com cada any, apareixen a la llista també els altres centres públics on s'imparteix medicina, com la UAB (quarta posició) o la URV (sisena posició).

En segon lloc pel que fa a la demanda hi ha administració i direcció d'empreses a la UB, un grau que volen estudiar 934 persones. Com que hi ha 880 places, la nota de tall no és tan alta (7,472). Estudiar psicologia a la UB cau una posició respecte a l'any passat i es col·loca en tercera opció entre els graus amb més demanda: han demanat estudiar-la 813 persones, encara que més de la meitat hi entraran, ja que hi ha 480 places. Per primera vegada apareix en aquest rànquing educació primària a la UB, que ha estat sol·licitada com a primera preferència per 531 persones i té un total de 450 places.

En total, 46.954 estudiants ja s'han preinscrit a les set universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic, el 88% dels quals ja tenen una plaça assignada i el 67,4% dels quals ho ha pogut fer en la seva primera opció. A grans trets, els estudis de ciències socials i jurídiques són els que atrauen més estudiants (38,9%), seguits dels graus en ciències de la salut (20%), d'enginyeria i arquitectura (19,5%), d'arts i humanitats (11,8%) i de ciències (8,33%).