Seguiment gairebé nul de la vaga entre els docents de l'escola pública

La primera vaga al sector públic d'educació d'aquest curs ha tingut un seguiment pràcticament nul a les escoles i instituts catalans. Segons dades del departament d'Educació, un total de 2.139 docents han secundat l'aturada convocada per CGT i Aspepc-sps, un 3,43% del total. El territori més mobilitzat ha sigut el Baix Llobregat, on han fet vaga un 4,9% dels docents, que contrasta amb Lleida, on només un de cada 100 professors s'ha sumat a la protesta. Els sindicats han convocat una segona jornada d'aturada el 15 d'octubre en contra de les condicions de reobertura dels centres educatius en l'actual situació de pandèmia.

Els convocants denuncien "la falta de planificació" del departament d'Educació i la "falta de seguretat" als centres, els quals consideren focus de contagi després que prop del 40% dels instituts hagin sigut afectats pel virus, unes dades que Educació nega. A més, reclamen la reducció de ràtios fins a 10-15 alumnes a primària i un màxim de 20 a l'ESO, l'increment de plantilles, la dotació a les escoles de personal sanitari, la provisió del material de protecció necessari i la substitució del personal vulnerable. "Avui fem vaga per la nostra salut, per la nostra seguretat en el treball, i per la salut i la seguretat dels nostres alumnes. Però també és una vaga social, perquè lluitem en temps de pandèmia perquè hi hagi més seguretat als centres educatius, és un assumpte que afecta tota la societat", han llegit els sindicats en una concentració a la plaça Sant Jaume.

En el manifest també han denunciat el "maquillatge" i la "propaganda" del departament d'Educació i la idea "inaplicable" dels grups bombolla. "No ensenyem amb normalitat degut a la negligència del departament", han afirmat, i també han criticat la lentitud de les substitucions. Precisament, el sindicat CCOO, que no ha participat en la vaga, ha emès un comunicat aquest divendres en què assegura que falta personal als centres i als serveis territorials i denuncia les "mancances per cobrir els llocs de treball", amb substitucions que no s'estan cobrint, nomenaments que no arriben a temps o llistats de difícil cobertura que no estan actualitzats. "A conseqüència de la deficient gestió de personal, s’està arribant a l’alarmant situació de publicar, de manera irregular, a través de xarxes socials i serveis de missatgeria, “ofertes de feina” per cobrir places vacants a centres educatius", afirmen des del sindicat, que diuen que és "inadmissible" saltar-se la normativa de provisió de llocs de treball.