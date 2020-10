Els sindicats majoritaris es despengen de la primera vaga educativa del curs

Quan no fa ni un mes de l'inici de curs, l'ensenyament públic està cridat aquest divendres a fer vaga –hi haurà una segona jornada el dijous 15 d'octubre–, després que la CGT i el Sindicat de Professors de Secundària ( ASPEPC-SPS) hagin convocat l'aturada. Denuncien "la falta de planificació" del departament d'Educació i la "falta de seguretat" als centres, els quals consideren focus de contagi després que prop del 40% dels instituts hagin sigut afectats pel virus, unes dades que Educació nega. A més, reclamen la reducció de ràtios fins a 10-15 alumnes a primària i un màxim de 20 a l'ESO, l'increment de plantilles, la dotació a les escoles de personal sanitari, la provisió del material de protecció necessari i la substitució del personal vulnerable. Finalment, el sindicat CSIF s'ha sumat a la crida, afegint entre les reivindicacions la d'incorporar els majors de 55 anys en el col·lectiu de risc i permetre que tot aquest col·lectiu faci teletreball. En canvi, els sindicats majoritaris s'han despenjat d'aquesta convocatòria, de manera que no es preveu un seguiment massiu de la convocatòria.

La convocatòria de vaga afecta el personal docent (funcionari i interí) i el personal laboral destinat als centres i serveis educatius del departament d'Educació i del departament de Justícia, així com el personal docent i laboral de les escoles bressol de la Generalitat i municipals i tot el personal dels centres de titularitat municipal. Els convocants, que es concentraran a les 11 h a la plaça Sant Jaume de Barcelona, diuen que fer la vaga és un acte de responsabilitat davant les condicions en què ha començat el curs i demanen directrius clares per als centres.

Al contrari, els sindicats majoritaris discrepen que aquest sigui el moment adient per convocar una vaga. En declaracions a l'ACN, el portaveu de la USTEC-STEs, Xavier Díez, ha assegurat que tenen "tota la simpatia" amb el moviment convocant però reclamen més temps per veure "com evolucionen les coses". El portaveu d'educació de CCOO, Manel Pulido, afegeix que ara mateix "no és el mitjà" per aconseguir els objectius que reclamen i, encara que no descarten una vaga més endavant, creuen que "ha de ser l'últim recurs".

A tot això, la Generalitat ha decretat els serveis mínims per a demà, que són una mica superiors als habituals a causa de la pandèmia. Hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. Per a l'alumnat d'infantil i primària, que és el que requereix una vigilància més acurada, s'estableix la presència de dues persones docents per cada quatre unitats o aules, i per a l'ESO hi ha d'haver un professor per cada tres unitats o aules. A les llars d'infants i als centres d'educació especial cal que hi hagi el 50% de la plantilla.

Precisament aquest dimecres els sindicats convocants van queixar-se que el Govern no havia fet pública la resolució dels serveis mínims, cosa que normalment es fa uns dies abans per organitzar els claustres i els equips directius. Els sindicats hi veien una "voluntat d'invisibilitzar la vaga" per part del Govern.