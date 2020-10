Mestres i alumnes es contagien el doble fora de l'escola que dins

Quan el personal docent es fa una PCR perquè ha estat en contacte amb algun contagiat fora de l'escola, el 7,2% dels resultats són positius, mentre que si aquests professionals es fan la PCR perquè han estat contactes estrets dins de l'àmbit escolar, el percentatge de positivitat cau fins al 2,6%, menys de la meitat. Aquest patró, que es repeteix en totes les franges d'edat escolar, des d'infantil fins als professionals dels centres, és una nova evidència que permet als departaments d'Educació i Salut defensar "amb dades que l'escola continua sense ser una font de contagi del virus".

Ho ha explicat aquest dimecres el secretari general de Salut, Marc Ramentol, després d'analitzar les 100.000 proves PCR que s'han fet durant les tres primeres setmanes de curs a persones del cens escolar (alumnes i professionals). Aproximadament la meitat s'han fet fora de l'escola, a persones que tenien símptomes o bé eren contactes estrets d'un positiu no escolar. L'altra meitat s'han fet dins de l'àmbit de l'escola, per cribatges al centre o perquè s'han produït contactes estrets dins de l'escola o l'institut. I les dades han constatat que "quan es busquen contagis dins de l'escola se'n troben molt menys que quan es busquen fora", ha dit Ramentol. Els centres, per tant, actuen com una mena de tallafocs del virus, més que no pas d'amplificador.

Així, la taxa de positivitat de les PCR dins del centre és del 2,5% a infantil i 3% a primària, mentre que fora de l'escola s'eleva fins al 4% i el 5%, respectivament. A l'ESO i batxillerat passa el mateix: les PCR positives dins dels centres són la meitat de les que es fan fora del centre. A secundària, un 3,3% dels alumnes estan contagiats si la PCR s'ha fet dins l'àmbit escolar i un 5,9% si s'ha fet fora, mentre que a batxillerat la xifra és d'un 3% de positius dins del centre i supera el 6,4% de contagis fora de l'àmbit escolar. "En totes les franges d’edat, el contagi dins les escoles continua mostrant-se molt inferior al contagi que es produeix fora dels centres", ha assegurat Ramentol.

A parer del Govern, aquestes dades demostren dues coses: una, que no es pot concloure que en els grups bombolla d'ESO i batxillerat hi ha més transmissió que a infantil o primària, com ahir van denunciar els sindicats, perquè els percentatges de positius són força similars; i dues, que s'ha pogut detectar un dels punts febles del sistema escolar, que són els professionals externs. Aquesta categoria professional, que inclou bàsicament les treballadores de la neteja, és la que té el percentatge de positius notablement més alt que la resta –un 7,5% donen positiu si la PCR es fa fora de l'àmbit escolar i un 5,4% si és dins del centre–. "Ens posa de manifest la necessitat de reforçar les mesures de protecció del personal extern", ha constatat Ramentol.

Els confinaments han afectat el 3% dels alumnes

En tot cas, el Govern ha tret pit de la reobertura de les escoles, perquè el 97% dels alumnes han pogut anar-hi cada dia i sense interrupcions –no hi ha hagut cap contagi–. Des de l'inici s'han confinat 2.261 grups escolars (3% del total), dels quals 1.096 ja s'han desconfinat i han tornat a classe. De fet, es preveu que la setmana que ve es desconfinin 900 grups més. El pic de grups confinats es va produir el 3 d'octubre, quan feia 15 dies que els alumnes havien començat el curs, amb 1.303 grups aïllats, mentre que avui n'hi ha 1.165, de manera que és el primer cop que el balanç de grups confinats recull menys aïllaments que els dies anteriors.

Com pot ser que això passi mentre a nivell comunitari es dispara el risc de rebrot? Ramentol ha explicat que hi ha brots excepcionals, com el de Tortosa, que fan créixer molt el risc de rebrot però que no es produeixen, com passa en la majoria de casos, dins dels àmbits familiars i socials. "Un brot en l'àmbit laboral té un comportament diferent i això es reflecteix en el perfil de positius que trobem. Això podria explicar per què les escoles no ho reflecteixen", ha expressat. En cap cas, ha dit Ramentol, s'està produint una "infradetecció" a les escoles. De fet, ha dit que s'han fet gairebé tantes PCR en tres setmanes a la població escolar com les que s'havien fet en els últims set mesos. Precisament perquè la situació no està controlada a nivell general, el número 2 de Salut ha avançat que el més probable és que la mascareta segueixi sent obligatòria a primària. "M'atreveixo a avançar que si la tònica és la mateixa no ho desescalarem", ha confirmat, tot i que ha dit que la taxa de positivitat entre infantil (2,6%), en què no porten mascareta, no presenta "diferències significatives" amb primària (3,1%), en què sí que n'han de dur.