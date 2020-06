Un documental mostra la transformació de l'Hospital de Bellvitge pel covid-19

L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han estrenat un documental en què s'ensenya la transformació del centre en els últims mesos per fer front a la pandèmia de covid-19. Sota el títol Bellvitge, un hospital transformat per la Covid-19, el film s'endinsa en alguns escenaris clau, com les UCI, els serveis d'Urgències, Pneumologia i Infecciosos i el Laboratori Clínic, entre d'altres.

Produït per Minoria Absoluta, té una durada de 14 minuts i pretén mostrar l'enorme transformació del centre per adaptar-se a les necessitats d'atenció que requeria la pandèmia, ja que va arribar a tenir més d’un 80% de pacients amb covid-19.

També explica com els professionals d'altres especialitats que es van mobilitzar per lluitar contra el coronavirus. De fet, el film compta amb la participació d'alguns d'aquests professionals que fan assistència a l'hospital i recerca a l'IDIBELL. Parlen de l’estrès dels primers dies, el cansament després, la companyonia, la creativitat, l’angoixa, la por, la preocupació pels casos difícils, l’orgull compartit de la feina ben feta o l’impuls de la recerca amb l’obertura de múltiples projectes.