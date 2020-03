"Tinc l'estoc esperant que el ministeri em digui què n'he de fer", diu el responsable d'una empresa de mascaretes

Els fabricants i distribuïdors de mascaretes i material sanitari no donen l'abast. La falta de subministrament és evident, i ells mateixos reconeixen que no poden fer front a la demanda. La distribució, a més, ara passa pel ministeri de Sanitat. "Tinc l'estoc aquí preparat per entregar-lo a les autoritats", explica a l'ARA el responsable de la filial d'una empresa que distribueix mascaretes. "Desitjo que el vinguin a buscar", explica, però no pot sortir res fins que ho digui el ministeri, explica. En total, 11.000 mascaretes en un magatzem del Baix Llobregat esperant la seva destinació. "Que ens diguin on s'han de dur", reclama.

La gent s'ha organitzat davant la falta de subministrament. Diversos grups de makers, a través de xarxes socials com Telegram o Facebook, estan intercanviant els models per fer amb impressió 3D mascaretes i, fins i tot, respiradors. També hi ha empreses que s'han posat a disposició de les autoritats, com BCN3D, una spin-off incubada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ha posat les més de 60 impressores 3D que té a Castelldefels a disposició de les autoritats per començar a produir el que faci falta. Una empresa que argumenta que ja té hospitals, com Sant Joan de Déu, amb els quals treballa en altres temes habitualment i que els podria donar un servei més ràpid que si es volen fer els estris necessaris en empreses tradicionals de termoinjecció de plàstics.

A Igualada, on l'alcalde, Marc Castells, ha denunciat que 4.000 mascaretes que havien d'anar a l'hospital s'han quedat aturades a Madrid, l'empresa Elements ha fet una crida, preferentment a la gent de la conca d'Òdena, per fabricar mascaretes. Només cal tenir una màquina de cosir a casa. L'empresa facilita el material, ja preparat, per fer mig centenar de mascaretes. Els voluntaris les han de cosir a casa i, un cop fetes, portar-les a l'empresa.

És una solució d'urgència que el responsable d'una empresa de mascaretes, amb la falta de subministrament, no veu descabellada, tot el contrari. "Potser no tindran certificació, però més val fer alguna cosa que res", explica a l'ARA. Aquest empresari creu que fins i tot si alguna empresa tèxtil o de la confecció pot fer mascaretes només caldria obtenir bobines del que s'anomena teixit sense teixir.

Inditex, el gegant de la moda d'Amancio Ortega, ha entomat el repte i ha posat a disposició del govern espanyol la seva capacitat logística, especialment a la Xina, i farà almenys un enviament setmanal de material sanitari i tèxtil. L'empresa ja ha donat 10.000 mascaretes i està previst que a finals d'aquesta setmana n'envii 300.000 més. "Estem explorant la manera de convertir part de la nostra capacitat de fabricació tèxtil en producció de material sanitari, i per a aquest objectiu s'ha involucrat l'equip de producció d'Inditex", ha explicat la companyia en un comunicat.

Desabastiment general

El problema és la falta de capacitat de producció i d'importació. A Espanya només hi ha un fabricant de mascaretes FFP3, les de màxima protecció. És Sibol, a Zamudio (Biscaia). El seu gerent, Iñaki Muñoyerro, reconeix que estan desbordats, malgrat haver augmentat al màxim la seva producció. L'empresa ha triplicat torns i ha triplicat la producció, però tot el que fa surt immediatament, no hi ha estoc. A Parets del Vallès hi ha Clímax, un fabricat d'equip de protecció personal (EPI). Aquesta empresa explica que hi ha un desabastiment general d'EPIs a tot el món des que va començar l'epidèmia a la Xina.

L'empresa també fabrica mascaretes i equips de protecció respiratòria. Ha contractat més gent i ha augmentat la capacitat de producció, però reconeix que amb les mesures imposades pel govern espanyol potser no podrà atendre les comandes dels clients. "És possible que, contra la nostra voluntat i tot i haver augmentat la producció al límit de les nostres instal·lacions i maquinària, no puguem atendre totes les vostres comandes en la forma i els terminis habituals, a causa dels requeriments de les institucions públiques", es disculpava amb els clients aquesta empresa en un comunicat.

A Sant Vicenç dels Horts hi ha Moldex. La companyia distribueix mascaretes que es fabriquen a Alemanya. Però a aquest país les autoritats van prohibir l'exportació de mascaretes i altre material sanitari el 4 de març. "Hem atès fins on hem pogut", expliquen fonts d'aquesta empresa.