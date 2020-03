Una empresa catalana recluta cosidores per fer mascaretes gratuïtes per als sanitaris

Que hi hagi manca d'equipaments per al personal sanitari que està abordant l'emergència del coronavirus és una de les grans preocupacions d'aquests últims dies. L’empresa catalana Robin Hat, especialitzada en fabricar casquets per a quiròfan, ha reorientat la seva producció i des d’aquesta setmana fabrica mascaretes gratuïtes per al personal sanitari que en necessiti. La companyia amb seu a Rubí ha fet una crida a les xarxes socials per aconseguir voluntaris per cosir mascaretes i ja ha rebut centenars d’oferiments.

“Els demanem que tinguin màquina de cosir i certa experiència”, explica Javi Garrido, un dels responsables de l’empresa. Després que es decretés l’estat d’alarma, ell i els seus socis van decidir aturar part de la producció de casquets quirúrgics i fer servir els teixits per a la fabricació de mascaretes de cotó. “Vam rebre un vídeo de l’Hospital Sant Joan de Déu explicant que els en faltaven i vam decidir començar-ne a fer”, detalla a l’ARA.



La crida els ha funcionat i més d’una cinquantena de persones ja han començat a cosir mascaretes des de casa. L’empresa els ha donat el teixit i les gomes elàstiques. També els ha enviat un vídeo amb instruccions perquè sàpiguen com les han de cosir. En paraules de Garrido, la intenció és fabricar unes 5.000 mascaretes al dia. “Quan cada persona n’hagi fet cinquanta, ens haurà d’avisar i les passarem a recollir”, explica.

De teixir vestits de núvia a mascaretes

Una de les persones que han decidit col·laborar-hi és Juani Torres. Cus des dels 14 anys i des de en fa quatre té una escola de costura a Rubí. La iniciativa li va arribar per WhatsApp a través de dues alumnes seves i ja ha proposat a tota l’escola participar-hi: “Cosir enganxa molt i amb tants dies a casa segur que en podem fer moltes”. La Juani calcula que amb l’experiència que té podrà cosir una mascareta amb menys de 10 minuts. “No és difícil i menys quan has cosit molts vestits de núvia”, diu. Per a ella, l’única dificultat serà cosir la goma elàstica: “Cal anar amb cura perquè no es trenqui, però la resta és molt senzill”.

L’empresa ja ha parlat amb el ministeri de Sanitat per dir-los que poden fabricar mascaretes. De moment, hospitals com el de Terrassa i el del Parc Taulí de Sabadell ja els han demanat existències. També els han trucat de l’Hospital de Barbastre, de centres de Madrid i de Cadis. “Servirem a qui calgui, però convidem altres empreses d’aquestes localitats que facin el mateix que nosaltres”, insisteix Garrido, que creu que les circumstàncies actuals poden alentir el repartiment de mascaretes a diferents parts de l’Estat.