L’enfonsament d’un abocador qüestiona la gestió del govern basc

Eren les quatre de la tarda del dijous de la setmana passada quan tres treballadors de l'abocador de Zaldíbar, a Biscaia, propietat de l'empresa Verter Recycling, van notar que el terra es movia sota els seus peus. Un d'ells va aconseguir saltar a temps de la grua amb què treballava i va evitar caure pendent avall. Els altres dos, Alberto Soraluze y Joaquín Beltrán, no van tenir la mateixa sort i van quedar sepultats sota mig milió de metres cúbics de terra i runa. L'esllavissada va obligar a tallar l'AP-8, l'autopista que uneix Bilbao i Donosti. A partir d'aquest moment es van produir una cadena d'errors que posen en qüestió el control i el model de gestió de residus del govern basc.

La mateixa tarda, dotacions dels bombers, personal de rescat de muntanya i la unitat canina es van desplaçar fins a Zaldíbar per intentar rescatar els dos treballadors atrapats, i efectius de l'Ertzaintza van intentar, de manera prioritària, crear rutes viàries alternatives al col·lapse de l'AP-8. Set hores després de l'ensorrament, els serveis de rescat van aturar les tasques sense cap motiu aparent.

Després d'unes hores de confusió entre els treballadors i l'angoixa dels familiars dels dos treballadors, va aflorar el motiu de l'aturada en els treballs de desenrunament: entre la terra hi havia amiant, una circumstància que ja coneixia el departament de Medi Ambient basc però que cap autoritat va tenir en compte, malgrat que existeix un protocol d'actuació per als casos en què s'ha de treballar amb matèries perilloses.

Encara no s'han concretat les causes de l'ensorrament, a l'espera de les anàlisis preceptives. Però sí que era evident la degradació creixent de l'abocador, on s'havia disparat en els últims temps el volum d'entrada de residus. En quatre anys, entre el 2015 i el 2019, havia passat de tenir la puntuació més alta possible a la mínima, segons l'avaluació del mateix govern basc.

Irregularitats prèvies detectades

Durant aquests dies les informacions de diversos mitjans han fet públic que el govern basc tenia previst sancionar l'empresa Verter Recycling perquè ja havia detectat irregularitats greus, entre les quals un mal mesurament del metà (els últims dies s'han declarat diversos focs a les instal·lacions), dipòsits de materials no permesos i aportacions de residus no autoritzades. Aquestes anomalies es van descobrir el mes de juliol passat, però ni l'empresa les va corregir ni el departament de Medi Ambient la va obligar a fer-ho. El jutjat d'instrucció de Durango ja ha obert diligències prèvies per delicte laboral i delicte mediambiental contra l'empresa.

Després de quatre dies sense fer cap declaració, el lehendakari, Íñigo Urkullu, va referir-se dilluns a la tarda a la tragèdia. Va qualificar els fets "d'accident laboral" i va justificar no haver-se desplaçat al lloc dels fets perquè es tractava d'un sinistre laboral i perquè, va dir, no obeeix "a campanyes de Twitter". Va defensar haver estat seguint tot l'operatiu des del primer moment. "No es tracta de ser-hi per ser-hi" ni d'una "escenificació", sinó que hi hagi "els que puguin ser més efectius", va dir en al·lusió als viceconsellers. Dimecres, davant la pressió pública, el lehendakari va desplaçar-se finalment fins a Zaldíbar sense previ avís per intentar respondre a les crítiques amb la seva presència.

El govern i el PNB assenyalen Verter Recycling com a responsable del que ha passat, i insisteixen que es tracta d'un "negoci d'una empresa privada". Acusen l'oposició d'utilitzar les morts de manera "vil i injusta".

Una setmana després de l'ensorrament que va sepultar els dos treballadors, els cossos no han sigut localitzats. L'angoixa dels familiars creix, així com la seva indignació i la dels veïns, que ja han protagonitzat manifestacions multitudinàries no només al municipi de Zaldíbar sinó també en altres del voltant, com Eibar i Ermua.