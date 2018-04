Les entitats demanen repetir la votació que va tombar la multiconsulta de Barcelona

El rebuig dels grups de l'oposició a la celebració de la multiconsulta ciutadana que el govern d'Ada Colau estava preparant per abans de l'estiu portarà cua. Les entitats que havien fet la feina de recollir signatures per poder presentar preguntes d'iniciativa ciutadana —en van sumar 41.000 entre les dues propostes— no es quedaran de braços plegats davant el bloqueig polític. Lamenten que el PDECat, Cs, el PSC, el PP i la CUP votessin en contra d'iniciatives populars, malgrat que, segons el reglament de participació ciutadana del consistori, només ho haurien pogut fer si argumentaven que les preguntes proposades contradeien l'ordenament jurídic, cosa que no va passar. De fet, la CUP, que es va oposar a la pregunta sobre la municipalització de l'aigua, va admetre divendres que es va equivocar votant en contra d'aquesta pregunta perquè aquest fet no s'ajustava al reglament.

Ara les entitats que havien promogut les preguntes sobre el canvi de gestió de l'aigua i sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López p el d'Idrissa Diallo —en record del noi que va morir al Centre d’Internament d'Estrangers (CIE) l'any 2012— i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) demanen a la resta de grups que facin el mateix, que es retractin, i, en paral·lel, han iniciat els tràmits per poder repetir la votació.

Tal com han explicat aquest dimarts en roda de premsa, ja han sol·licitat un informe a la comissió d'empara, que es reuneix aquest dijous, i estan pendents de presentar un recurs de reposició a l'Ajuntament. Aquesta via permetria que els serveis jurídics municipals fessin una proposta de resolució, que podria estimar o no la petició i que es portaria després a plenari. Si els serveis jurídics ho valoressin així i el ple ho avalés, la votació sobre la multiconsulta es podria declarar nul·la. Les entitats confien que aquestes vies no siguin necessàries i que els grups s'avinguin a celebrar un ple extraordinari per poder tornar a votar sobre la consulta ciutadana.

Les entitats també han portat el cas a la síndica de la ciutat i al Síndic de Greuges i no descarten engegar la via contenciosa si no aconsegueixen resultats. "Va ser un dia vergonyós", ha lamentat la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, amb referència al debat i la votació del ple de dimarts passat.

Segons les entitats, el fet que la CUP comuniqués que tenia intenció de votar en contra de la pregunta sobre l'aigua —els cupaires van votar a favor de l'altra pregunta— va fer que altres grups que fins llavors no havien manifestat que pretenien tombar les iniciatives ciutadanes canviessin de vot. Això permetria pensar que, tot i que només amb els vots de la CUP el resultat de la votació no hauria canviat, sí que hi podria haver hagut un altre escenari amb grups que s'haguessin posicionat diferent.

L'alcaldessa Ada Colau també va apuntar en aquesta direcció en les seves valoracions del dia després del ple. Segons Colau, el no de la CUP va fer que grups com el PSC i el PDECat se sentissin "legitimats" a oposar-se a la votació. "Som víctimes colaterals d'aquest final de mandat", ha lamentat Menéndez en roda de premsa, després de criticar el debat "partidista" que es va viure en el ple. Segons les entitats, encara hi hauria temps per celebrar la multiconsulta segons el calendari previst.

En nom de la plataforma Aigua és Vida, Míriam Planas ha lamentat que el ple bloquegés la feinada que havia suposat recollir fins a 26.000 firmes i ha assegurat que han fet una crida a la mobilització per "defensar la democràcia". Planas també ha acusat Agbar d'haver pressionat per impedir que se celebrés la votació, com ja va passar, ha assegurat, en ciutats com Valladolid i Terrassa, quan van fer el debat sobre la municipalització. La portaveu de Tanquem els CIE, Mercè Duch ha assegurat que el bloqueig polític els "indigna" per tots els veïns que no podran votar i per la família d'Idrissa Diallo.

Prohibit segons el reglament

El que recull el reglament de participació ciutadana en el punt 74.3 és que quan les preguntes que es vulguin incloure a la multiconsulta provinguin de la ciutadania i no dels grups i ja hagin superat el pas de recollir més de 15.000 signatures, el ple només les pot denegar si no s'ajusten a l'ordenament jurídic. El que ningú no especifica és per què es va permetre la votació en els termes en què es va produir si cap dels grups no va fer menció a l'ordenament jurídic. Fonts municipals han confirmat avui que hi ha un informe des serveis jurídics i un del secretari municipal en relació a la votació de la multiconsulta i que els dos s'inclouen en l'expedient que es prepara per al plenari es fa arribar, dies abans, als diferents grups. Els informes fan referència a l'article 74 del reglament de participació ciutadana, que és el que recull les normes de votació sobre les preguntes de la multiconsulta.

Sense canvis...de moment

De moment, cap dels grups de l'oposició -més enllà de la CUP- no ha verbalitzat la seva intenció de corregir el vot. En nom de Cs, Carina Mejías argumentava avui que la consulta que es vol organitzar "només s'ajusta als interessos polítics del govern de Colau" i que pretenia "ressuscitar promeses electorals que ja han fracassat" -en referència a la municipalització de l'aigua. Cs també alerta que hi ha "dubtes" sobre la legalitat de la multiconsulta i que té un "costos desorbitats".

En nom del PSC, la regidora Carmen Andrés ha lamentat la falta de seguretat jurídica i efectiva de la multiconsulta i ha assegurat que, a dia d'avui, no hi ha res que faci modificar el seu vot: "La multiconsulta va embarrancar per la manca de rigor jurídic". El PSC recorda, a més, que la votació del ple es va fer amb l'acord de del secretari. També el PP manté la seva crítica a la manera com s'ha conduït el procés i demana saber "si es donen les garanties en el procés de recollida de signatures i dades del cens". Demanen, també, acreditar que la consulta sobre l'aigua és competència municipal o de l'Àrea Metropolitana.