Les entitats, expectants pel traspàs de l’acollida de refugiats

La decisió del Suprem que reconeix el dret de la Generalitat a gestionar l’acollida de refugiats -tombant el recurs que havia interposat l’Estat- va agafar ahir per sorpresa les entitats. Després de conèixer la notícia, avançada per l’ARA, el Govern va reunir algunes de les agrupacions que s’encarreguen de l’acollida a Catalunya per explicar-los els canvis, que encara estan pendents de les negociacions a Madrid. “D’entrada, nosaltres pensem que com més proximitat millor”, va assegurar la cap de programes de migració de Càritas Barcelona, Imma Mata. “Fem una crida clara tant a la Generalitat com a l’Estat perquè ens tinguin en compte en les negociacions”, va afegir el portaveu de la comissió de migracions d’ECAS, Raúl Martínez. Aquestes dues entitats, així com la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), es van mostrar “expectants” davant d’aquest canvi.

“Ens preocupa que no es garanteixin els mateixos drets per a tots els refugiats que arribin”, va dir una portaveu de la CCAR. Martínez hi coincideix: “Si s’hi sumen altres comunitats, podria ser que en funció d’on arribin tinguin més o menys recursos”. Càritas considera que aquest és un dels punts clau de la negociació, però admet que aquestes diferències “ja es donen en altres matèries”. A més, aquesta entitat, que no s’havia acollit al programa estatal perquè el considerava massa rígid, veu el traspàs com una “oportunitat” per millorar l’acollida.

El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el Homrani, va reclamar ahir al govern de Pedro Sánchez que el traspàs de les competències sigui “ràpid” i s’associï amb els recursos econòmics adients. Va assenyalar que la forquilla es mou entre “els 14 i els 20 milions d’euros”. El conseller va matisar que, un cop fet el traspàs, el Govern valorarà si manté el programa estatal o n’elabora un de propi, però ha recordat que no podrà augmentar les xifres perquè el dret d’asil continua corresponent a l’Estat.