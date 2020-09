Entitats del tercer sector critiquen el "caos" en la gestió de l'ingrés mínim vital

L'ingrés mínim vital (IMV) havia de ser el salvavides per a les famílies en situació de vulnerabilitat extrema a Espanya, però el seu desplegament no avança a la velocitat que l'emergència social demana. La Taula d'Entitats del Tercer Sector ha denunciat el "caos" a la Seguretat Social tres mesos després que el govern espanyol hagi posat en marxa la prestació i demana canvis urgents i immediats perquè arribi a les famílies que més ho necessiten.

Segons les entitats, el volum de sol·licituds que hi ha de l'IMV ha col·lapsat la Seguretat Social, i això és especialment greu en la situació de "complexitat social" agreujada per la crisi del covid-19. El ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha tramitat 330.000 peticions, un terç de les que li han arribat, però només el 10% d'aquestes famílies (unes 85.000) estan a dia d'avui rebent l'IMV.

El procés administratiu per arribar a la prestació, a més, és complex i hi ha una falta de coordinació entre l'administració estatal (que tramita la prestació i l'autoritza) i les comunitats autònomes, que, en el cas de Catalunya, tenen competències en altres tipus d'ajudes, com la renda mínima garantida (RMG). "Els protocols de coordinació són necessaris per aconseguir un bon encaix", alerten des de la Taula, alhora que proposen una finestreta única que faci més fàcil aquesta coordinació i tramitació.

Un dels problemes de l'IMV, apunten també, és que és una prestació que va dirigida a les famílies amb pobresa "severa" i que moltes sol·licituds que s'han rebut no compleixen aquest requisit i finalment són denegades. Les entitats demanen ampliar l'accés a persones que superen el llindar d'aquesta pobresa severa però que també es troben en una situació d'emergència social. Hi ha col·lectius, a més, que ara queden fora del paraigua de l'ingrés mínim vital i que s'hi haurien d'incorporar, avisen, com ara les persones sense llar, els joves d'entre 18 i 23 anys i les persones en situació irregular que pateixen llargues esperes perquè se'ls expedeixin certificats de residència i treball.