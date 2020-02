Antoni Trilla: "No hi ha una raó objectiva, des del punt de vista científic, per cancel·lar el Mobile"

El cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, defensa que no hi ha cap raó científica i epidemiològica per cancel·lar el Mobile World Congress (MWC) a causa del nou coronavirus xinès. En una entrevista amb Antoni Bassas el doctor Trilla, una de les veus més autoritzades per valorar la situació actual de l'epidèmia, ha assegurat que l'aeroport de Barcelona també és "un Mobile diari" i ningú es planteja blindar-lo. La decisió d'ajornar o cancel·lar la participació d'algunes empreses en la cita anual de les telecomunicacions –ha apuntat– es deu a motius econòmics, que només elles coneixen, i no a raons científiques.

"Sense un canvi molt estrany en els pròxims dos o tres dies, i seguint les recomanacions dels organismes mundials que tenen les millors dades i les millors neurones per analitzar-les, la meva recomanació és mantenir el Mobile per raons científiques i epidemiològiques, però fins i tot per raons sociològiques: la nostra vida ha de continuar. No tenim cap cas de coronavirus a Catalunya", ha recordat l'epidemiòleg. Ara bé, el metge ha admès que les empreses són "sobiranes" per decidir participar-hi o no i que moltes d'elles han pres la decisió "valorant el mal menor".

Cadenes de contagi molt curtes

D'ençà que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va rebre la primera alerta el 31 de desembre, el virus ha causat 1.018 morts i cada dia es detecten centenars de nous afectats. Amb tot, Trilla recorda que el focus dels contagis es dona a la Xina continental, considerada l'origen de l'epidèmia, i que hi ha molt pocs casos importats. A l'Estat, per exemple, només se n'han confirmat dos. La majoria de casos s'han detectat a temps i les cadenes de transmissió són pràcticament inexistents o molt curtes. "A més, tots els ciutadans han estat sempre molt conscients de l'emergència i davant dels símptomes s'han adreçat a un centre per detectar l'eventual contagi i identificar els possibles contactes que han tingut amb altres persones", ha destacat el doctor.

Un contagi que, segons l'epidemiòleg, ha de de donar-se a través d'un contacte relativament proper (almenys un metre de distància), perquè toquem amb les mans una superfície o un element contaminat i, sense rentar-nos les mans, ens toquem els ulls, la boca o el nas, o perquè hem compartit cert temps (dues hores tancats en un espai, per exemple) amb una persona infectada. "Això no significa que seure mitja hora en un autobús o creuar-te ocasionalment amb algú contagiat al Mobile t'encomani el coronavirus", ha afegit Trilla.

Les actualitzacions, tot i haver superat el miler de morts, conviden a l'optimisme, ja que la velocitat de propagació del coronavirus s'està alentint. "Ara que fa més de 14 dies que ciutats com Wuhan es van tancar i s'ha superat el límit d'incubació, sembla que la malaltia es va estendre més al principi de l'epidèmia que ara", raona Trilla, que afegeix que, idealment, cada vegada hi haurà menys casos i més controlats. "Si no arribem en les pròximes dues o tres setmanes als 60.000 casos, es marcarà l'efectivitat dels controls epidemiològics i de seguretat", ha dit Trilla.

Si bé hi ha un estudi firmat per 37 investigadors xinesos que determina que els dies d'incubació són 24 i no 14, i que molts infectats no presenten símptomes com la febre, Trilla demana precaució: els resultats –diu– no els han revisat altres científics, el rigor pot decaure i són només resultats preliminars. Segons les estimacions inicials, la grip té un 0,1% de mortalitat associada i sembla que el coronavirus xinès en té un 0,2%.

El metge també ha qualificat de "totalment injustificada" la fòbia o el rebuig que hi pugui haver vers la comunitat xinesa a Catalunya. "Voldria recordar que els casos confirmats a l'Estat es van donar entre europeus, a França i Alemanya", ha assegurat.