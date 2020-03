L'epidemiòleg Oriol Mitjà demana la dimissió del metge que dirigeix la resposta espanyola a la crisi del coronavirus

La corba. És la clau de tot plegat, rebaixar el nombre de contagis per no col·lapsar encara més el sistema sanitari i poder afrontar la greu crisi que ha ocasionat el coronavirus. Des de Catalunya, que ahir va arribar als gairebé 1.400 casos detectats, el missatge és clar: calen mesures molt més estrictes per aplanar la corba de propagació, unes mesures que podrien suposar un confinament a casa de la població que duri unes quantes setmanes.

Això va per llarg i, de moment, la resposta des de Madrid, segons fonts de la Moncloa, és que el Congrés podria donar llum verda a allargar l’estat d’alarma en el ple que se celebrarà el 24 de març. De fet, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ja anticipava ahir al matí la necessitat d’aplicar mesures més contundents per frenar la propagació del Covid-19. “Amb quinze dies no crec que tinguem capacitat per guanyar la batalla”, va dir Ábalos als micròfons de RNE.

Malgrat els plans de l’executiu de Pedro Sánchez, la petició catalana va més enllà i es demanen mesures més dràstiques. La petició no només la van fer ahir els responsables polítics, posant damunt la taula el confinament a casa de tota la població i emulant les restriccions a la conca d’Òdena, sinó també una de les veus que més força ha agafat aquestes últimes setmanes, l’epidemiòleg de l’Hospital Trias i Pujol de Badalona Oriol Mitjà. Unes hores després de presentar el primer assaig clínic al món per tractar la pandèmia, Mitjà va demanar la dimissió de la persona que ha liderat a Espanya la resposta al coronavirus, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

A les xarxes socials, Mitjà va demanar la destitució de Simón, sense esmentar-lo directament, perquè ha gestionat malament la resposta a la crisi, amb una “reiterada falta d’anticipació” i “incapacitat per predir una epidèmia que era evitable” i que ha causat “una crisi de salut pública sense precedents”.

“El país és a l’UCI i el metge que ho ha tractat tot ha comès massa errors. Millor canviar de metge mentre encara hi som a temps”, va demanar l’epidemiòleg català, acusant Simón de liderar una comunicació “opaca i proteccionista” que ha “impedit la planificació i la preparació” davant la crisi.

Mitjà reclama a la Moncloa celeritat i valentia a l’hora de prendre decisions, perquè cada persona que té el Covid-19 “infecta de mitjana tres persones més”. Es tracta d’una “malaltia molt contagiosa” que pot arribar a infectar entre el “5% i el 15%” dels contactes “pròxims de la llar o la feina”. “Per aturar aquestes cadenes d’infecció” s’ha de parar el país durant “dues setmanes” amb un confinament total de la població, “excepte treballadors en serveis bàsics i alimentació”. I Mitjà ho ha argumentat, més enllà de les dades, a partir de les imatges dels transports públics plens que es van veure tant a Madrid com a Barcelona a primera hora d’ahir: “Demostren que els nostres responsables continuen sense entendre la gravetat de la qüestió”.

Fernando Simón, aliè a la petició de cessament de Mitjà, va reclamar també un canvi de mentalitat de la ciutadania. “Si no mantenim la tensió, l’esforç dels primers dies no servirà. No podem deixar que aquests esforços se’n vagin en orris pel relaxament”, va dir, especificant que la recomanació de mantenir un metre i mig entre persones és ara ja una obligació i que cal restringir la mobilitat per protegir els grups de risc.

Són mesures insuficients per a Mitjà, que demana el confinament de la població, coincidint amb el que va llançar el Govern. El conseller d’Interior, Miquel Buch, va explicar la proposta catalana per aturar el país, que no pot tirar endavant sense l’autorització de l’executiu de Sánchez. “Proposem un confinament perquè ningú pugui sortir de casa”, va explicar Buch. “Tenim un reial decret que obliga qualsevol resolució sobre el coronavirus a passar pel govern d’Espanya”, va dir Buch per explicar que el Govern tenia les mans lligades i que depenia de Sánchez.

𝗘𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗼𝗹 𝗱𝗲𝗯𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶𝗿. El país está en la UCI y el médico que lo ha tratado ha cometido demasiados errores. Mejor cambiar de médico mientras todavía estamos a tiempo. (hilo) — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 16, 2020

Mínims moviments i sempre sols

“Cal estendre i ampliar a tot Catalunya el confinament. Un de perimetral, per evitar entrades i sortides, i l’altre el confinament de la ciutadania. Fins ara estàvem en fase de contenció, ara de mitigació”, va explicar el conseller: els ciutadans podrien fer desplaçaments individuals i en el temps mínim per poder abastir-se dels productes de primera necessitat, i mai es podrien fer aquests desplaçaments en grup.

Quedarien exempts de la prohibició que demana el Govern tots els que fan tasques de subministrament i producció d’aliments, i només podrien anar a treballar les persones que formen part dels cossos de seguretat, emergència, salut, protecció civil, centres penitenciaris, serveis forenses i fúnebres, serveis socials i residencials, gas, aigua, carburants, electricitat, predicció meteorològica, ràdio i televisió amb continguts d’informació de servei, telecomunicacions, residus urbans, subministraments mèdics i farmacèutics, indústria química i neteja de les àrees anteriors.