Una escola de l’Opus Dei serà mixta per primera vegada a l’Estat

“Amb l’objectiu d’oferir una veritable atenció personalitzada que s’adapti a les circumstàncies i necessitats de cadascun dels alumnes, la Institució Igualada treballa l’educació diferenciada a partir de primària. Ens adaptem als diferents ritmes maduratius i a les diferències psicològiques amb l’objectiu d’aconseguir una igualtat d’oportunitats real”. Així es presenta a la seva web l’escola Institució Igualada, un dels 16 col·legis concertats catalans vinculats a l’Opus Dei. Des de fa 45 anys, i de la mateixa manera que fan els altres centres de la prelatura, fins a P5 tots els nens i nenes van junts a classe, però a primer de primària els alumnes es divideixen per sexe: en aquest cas, les nenes van al Montclar i els nens al Mestral. Però a partir del curs que ve, aquesta presentació ja no podrà aparèixer a la web: segons ha sabut l’ARA, les dues escoles d’Igualada es fusionaran i el centre serà mixt en totes les etapes escolars, d’infantil a batxillerat. És un fet inèdit, perquè no hi ha cap col·legi a l’Estat que després de barrejar nens i nenes en les etapes obligatòries mantingui el vincle amb l’Opus.

Aquesta decisió excepcional s’atribueix a la progressiva pèrdua d’alumnes -sobretot a primària-, que posava en risc la continuïtat dels concerts educatius al Montclar i al Mestral. Ara la normativa preveu que les classes tinguin com a mínim 20 alumnes a primària i 25 a secundària, xifres que en alguns cursos les escoles no assolien per separat. Fusionant els grups -cada escola té una línia- es podran mantenir els concerts. Fonts d’Institució Familiar d’Educació (IFE), el grup que gestiona 10 dels 16 centres que separen per sexe a Catalunya, afirmen que continuen “apostant pel model d’educació diferenciada però en aquells contextos on no hi hagi prou famílies per mantenir-la es buscaran alternatives”.

30 milions a l’any en subvencions

De fet, fa temps que aquestes escoles es plantegen què faran si la Generalitat els retira les subvencions. Ara per ara, les 16 escoles que no són mixtes i que són de l’Opus Dei o hi estan vinculades reben cada any 30 milions d’euros. El Montclar i el Mestral són els col·legis que, juntament amb dos centres de Lleida (Arabell -noies- i Terraferma -nois-) rebien menys diners, perquè tenen menys alumnes. El Montclar (on es compten els alumnes d’infantil) va percebre 765.000 euros el curs 2015-2016, i el Mestral uns 663.000, segons dades d’Ensenyament que va publicar Crític.

Els concerts d’infantil i ESO a aquestes escoles està renovat fins al 2021-2022, una decisió que el govern del PP va prendre aprofitant que tenia intervinguda la Generalitat amb el 155. Això va provocar una gran indignació en bona part de la comunitat política i educativa del país, perquè Junts per Catalunya, ERC i la CUP havien acordat retirar les subvencions a les escoles que separen per sexe aquesta legislatura. Podran tornar a intentar-ho de cara al 2020, quan caduquen els concerts de primària.

Els plans del Montclar, que acollirà les aules d’infantil i primària, i el Mestral, on es farà ESO i batxillerat, ja s’han comunicat al departament d’Ensenyament, a les famílies i al professorat. També en aquest sentit hi haurà canvis, perquè serà el primer cop que els professors facin classe a noies i les professores a nois. Ara bé, mentre que barrejar nens i nenes a classe només ho farà l’escola d’Igualada, la contractació de dones s’estendrà a la majoria de centres de l’Opus Dei a Catalunya. Aquesta decisió, avançada per l’ARA al febrer, es va prendre arran de la multa de 50.000 euros a l’Escola Viaró per discriminació masclista -no contractava dones-, després d’una denúncia de la CGT.

És d’hora per dir si el cas d’Igualada pot provocar canvis a la resta d’escoles que segreguen per sexe. Des d’IFE diuen que no és la seva intenció perquè la resta de centres no tenen la mateixa “situació sociodemogràfica” que Igualada. Sigui com sigui, separar nens i nenes és la principal identitat dels col·legis en què l’Opus Dei s’encarrega de donar formació espiritual. Però això no vol dir que siguin propietat d’aquesta organització religiosa. El Montclar i el Mestral -i les altres escoles de l’IFE, com la Farga i la Vall de Sant Cugat- tenen un conveni perquè l’Opus hi imparteixi la formació religiosa. Amb el canvi de regles del joc, és cert que aquesta “relació tipificada” desapareix, però l’Opus Dei continuarà donant la mateixa “atenció sacerdotal” a l’escola. Serà un canvi tècnic, però no es notarà a la pràctica. Un altra cosa seria les escoles que són d’obra corporativa, com el Viaró, que significa que tenen la “garantia moral” de l’Opus Dei i on pràcticament tots els professors són fidels de l’organització.

Segurament, el destí dels 16 centres el marcarà en bona mesura les decisions de la Generalitat. Segons la memòria anual d’Institució Familiar d’Educació, el 2016 van ingressar prop de 44 milions d’euros. Quatre de cada deu eren de fons públics.

Un cas amb pocs precedents

El cas d’Igualada és important perquè podria obrir un precedent. Fins ara, hi ha hagut casos en què els centres s’han tornat mixtes, però aleshores s’han deslligat de l’Opus Dei. És el cas dels col·legis de les Canàries Garoé i Guaydil, que el 2015 van anunciar que es fusionaven. La institució religiosa va recordar que en “l’acord fundacional de col·laboració” s’especificava la condició de treballar en una escola “diferenciada”. “La conseqüència immediata de la unió dels col·legis és que la prelatura deixa d’atendre’ls espiritualment amb els seus sacerdots”, van afirmar. En canvi, l’Opus Dei no va desvincular-se dels col·legis El Soto i Campomar, d’Andalusia, quan van passar a ser mixtes per evitar que la Junta els retirés el concert. Aquests casos són diferents del d’Igualada perquè es tracta de centres de formació professional, i no d’etapes escolars obligatòries.