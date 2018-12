Les escoles i instituts, obligats a enviar el projecte lingüístic a una entitat antiimmersió

Els centres d'infantil, primària i secundària públics que hi ha a Catalunya hauran d'enviar el seu projecte lingüístic del 15 de gener quantes hores fan de castellà a una entitat contrària a la immersió. L'ordre l'ha donat el mateix departament d'Educació, forçat per una resolució de la comissió de transparència que obliga els centres a enviar el document a l'Asamblea por una Escuela Bilingüe. Així, segons ha avançat 'Eldiario.es' i ha confirmat l'ARA, el departament d'Educació va enviar dilluns dia 10 un correu electrònic als directors dels centres en què se'ls demana que enviïn el projecte lingüístic a un compte de Gmail gestionat per aquesta entitat i que posin en còpia el departament.

Segons el correu electrònic que la secretària general del departament, Núria Cuenca, va enviar als directors, la petició arriba després que la presidenta d'aquesta entitat, Ana Losada, demanés "una còpia de tots els projectes lingüístics dels centres educatius d'infantil, primària i secundària públics de Catalunya. El departament li va respondre que aquests documents -estableixen el pla de cada centre per ensenyar català, castellà i les llengües estrangeres, així com els idiomes utilitzats durant l'horari no lectiu- estan publicats a les pàgines webs de cada escola i institut.

Ara bé, Losada va interposar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) al veure que en molts casos els centres no tenien els seus projectes lingüístics penjats, malgrat que el mateix departament va obligar els centres a fer-los públics durant aquest curs. Aquest organisme va acceptar la petició de Losada i ha forçat la conselleria a demanar a les escoles que facin arribar els documents a l'entitat. En el correu electrònic, el departament reconeix que el compliment de la resolució en els terminis fixats -abans del 15 de gener- "pot suposar un esforç en la gestió del centre" i anima les direccions a aprofitar l'avinentesa per "actualitzar la informació en relació amb el projecte lingüístic i a qualsevol altra informació del centre publicada a la pàgina web".

Segons ha explicat Losada a l'ARA, la voluntat de l'Asamblea por una Escuela Bilingüe és recollir evidències i demostrar que "no hi ha cap centre públic que compleixi la llei i faci el 25% de les classes en castellà". "A més de les classes de castellà, cal que com a mínim una assignatura central s'imparteixi en aquesta llengua", ha reclamat Losada.

Malgrat la resolució de la GAIP i el correu electrònic del departament, alguns directors consultats per l'ARA han entomat aquesta decisió amb força recel. Encara que molts són conscients que les directrius de Transparència no els deixen gaire marge de maniobra, alguns volen consultar el cas amb els serveis d'inspecció abans d'enviar el projecte lingüístic, perquè consideren que pot ser "perillós" si s'estableix un precedent com aquest.

Els projectes lingüístics de centre ja van ser a l'ull de l'huracà fa poques setmanes, quan el departament va presentar el nou model lingüístic en què per primera vegada es deixava per escrit que es donava flexibilitat als centres per modificar la presència d'idiomes a l'aula, en el sentit de donar més classes en castellà en ambients catalanoparlants o reforçar la presència del català en zones castellanoparlants. Aquest posicionament no és suficient per a l'Asamblea por una Educación Bilingüe, que insisteix que el sistema escolar ha de ser bilingüe a Catalunya.