Madrid duplica en un dia els casos de coronavirus: de 202 a 436 positius detectats

La Comunitat de Madrid és la més afectada pel coronavirus, després que en un sol dia s'hi hagin duplicat els contagis detectats: si diumenge hi havia 202 infeccions confirmades, aquest dilluns ja en són 436, segons ha confirmat la presidenta de la Comunitat, la popular Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista a TVE. Malgrat la situació, el ministeri de Sanitat manté que de moment no és necessari suspendre grans esdeveniments ni tampoc tancar col·legis, però també assegura que són opcions no descartades de cara al futur. De totes maneres, el País Basc ha suspès les classes en dues escoles a Bastida, a la Rioja alabesa, per la proximitat amb Haro, on hi ha 55 persones infectades i aïllades després d'haver-se contagiat en un funeral a Vitòria.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat que en el context actual els experts desaconsellen un tancament generalitzat de les escoles per evitar la propagació del coronavirus, però també ha apuntat que és una mesura que no es pot descartar de cara al futur en funció de quin sigui l'escenari. "Diàriament anem veient com evoluciona i anem adoptant les mesures", ha assegurat en declaracions a la cadena Cope. El ministre sí que ha defensat, però, decisions locals com la de tancar els centres educatius a Bastida.

El ministeri de Sanitat va elevar diumenge a 589 els casos confirmats de coronavirus al conjunt de l’Estat, entre els quals 17 morts i 30 altes. Amb tot, la xifra real és superior si es basa en els positius registrats per les comunitats autònomes, que són les que tenen les dades més actualitzades: les conselleries notifiquen un total de 904 casos.

Illa també ha descartat, de moment, mesures com prendre la temperatura als aeroports, que ha considerat poc útil tenint en compte que molts dels contagiats no presenten febre. Tot i així, ha assegurat que sí que hi ha sobre la taula altres mesures addicionals, com donar més informació als passatgers o propostes "més contundents" que s'aplicaran en funció de quin sigui l'escenari.

El ministre també ha descartat, de moment, suspendre grans esdeveniments com les Falles. "El govern té mecanismes per a escenaris no previstos per poder prendre mesures de calibre important", ha assegurat. El ministre ha remarcat que, fins ara, al conjunt de l'Estat s'hi han registrat 17 morts atribuïbles al coronavirus i que ja hi ha una trentena de persones que han rebut l'alta mèdica després de superar el virus: "És una dada important, indica que la immensa majoria de persones tenen una afectació lleu i es recuperen amb normalitat", ha assegurat.

De moment, aquest dilluns ha transcendit el positiu d'un nadó de cinc mesos a Múrcia, que és el segon contagi en aquesta comunitat autònoma. El nadó havia viatjat a Madrid amb els seus pares, als quals ara es faran les proves per saber si també han contret el virus. També s'ha confirmat un desè cas a Astúries. La comunitat de Madrid, la més afectada pel coronavirus, ha confirmat aquest dilluns que ja ha registrat 436 casos.

El ministre de Sanitat, vista la situació a Espanya, ha assegurat que encara confien que l'evolució de casos aquí no sigui com la que s'ha donat a Itàlia. "Treballem en aquest sentit", ha assegurat.