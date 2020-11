El govern espanyol redueix el preu de les mascaretes quirúrgiques de 96 a 72 cèntims

72 cèntims. Aquest serà a partir d'ara el nou preu de les mascarets quirúrgiques d'un sol ús, que fins ara valien 96 cèntims. Tal com va anunciar ahir dimecres la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, l'executiu ha donat llum verda finalment a posar un topall més baix a l'import de les mascarets de venda al públic. Aquest preu suposa una rebaixa d'un 25% al que hi havia fixat des de l'abril i ha sigut acordat a través de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIMP). El preu entrarà en vigor un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) a partir de la setmana que ve.

La fixació del topall màxim del preu va de la mà, però, encara no va de la mà de la reducció de l'IVA del 21% al 4%. Aquesta mesura s'aprovarà més endavant, com també va anunciar ahir dimecres la ministra d'Hisenda, després de setmanes de pressions des de diferents sectors. "Quan s'aprovi la rebaixa de l'IVA, que actuarà sobre els impostos, es durà a terme una adequació del preu de venda al públic" un altre cop, apunten des del ministeri de Sanitat. Per tant, el preu encara podria reduir-se fins als 0,60 euros aproximadament. Amb tot, el govern espanyol ha tirat endavant les dues mesures, ja que la reducció de l'IVA per si sola (és a dir, sense el topall màxim del preu) no descartava un benefici empresarial. L'objectiu de la rebaixa del preu, segons el govern espanyol, és que les persones puguin accedir en condicions "econòmiques no abusives" al producte sanitari d'obligat ús durant la pandèmia.

La CIMP, l'òrgan col·legiat del ministeri de Sanitat, ha fixat el nou preu màxim en 0,72 euros "després de revisar els preus de mercat actuals", tant a les farmàcies com en venda en línia, amb l'objectiu de "garantir la lliure competència" per sota d'aquest preu màxim fixat.

Montero assegurava que la Comissió Europea no els va respondre fins aquest dilluns a la tarda assegurant que "no obrirà un procediment per incompliment de la directiva comunitària" per modificar el preu de les mascarets sense permís, ja que, segons el govern espanyol, podia incórrer en "una multa milionària". Ara bé, aquesta no ha sigut la situació en molts dels països europeus. Sense anar més lluny, a Portugal ja fa mesos que les mascaretes tenen un IVA reduït, en aquest cas del 6%, sense haver-se hagut d'enfrontar a cap multa europea.