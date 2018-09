Les estacions de la línia 10 de metro de Foc i Foneria obriran dissabte

Les estacions de Foc i Foneria, al barri de la Marina, obriran al públic aquest dissabte amb una festa d'inauguració que se celebrarà a les sis de la tarda, segons ha anunciat l'alcaldessa Ada Colau aquesta tarda a Twitter. Les parades connectaran l'entorn de la Zona Franca amb la línia 9 del metro, que va des del metro de Can Zam fins a l'aeroport.

Foc i Foneria es bifurcaran a Ildefons Cerdà en sentit al ZAL, moll industrial de càrrega i descàrrega de la Zona Franca, i es completarà així la línia 10 com un ramal de la 9. Les dues estacions, com tres parades més de la línia 10 en aquest tram, fa un mes que estan en proves, amb combois circulant totalment buits, ja que, a més de no portar passatgers, com que aquests metros són automàtics, funcionen sense conductor.

Em fa feliç donar aquesta notícia en persona. Un compromís complert. El resultat d'anys de lluita veïnal per una causa justa i necessària. Una obligació de BCN amb un barri q s'ha sentit discriminat i desconnectat de la resta de la ciutat: LA MARINA JA TÉ METRO! #benvingudaL10 pic.twitter.com/9NvCCOSX9q — Ada Colau (@AdaColau) 5 de setembre de 2018

Al vídeo publicat al seu Twitter, Colau ha recordat que la inauguració "serà possible perquè [hi havia] unes estacions que havia de construir la Generalitat i que portaven molts anys aturades i l'Ajuntament ha decidit prioritzar-ho i cofinançar-ne la construcció", ha dit en referència als solars que va comprar a la Generalitat l'any 2016 amb la condició que els diners s'invertissin en aquesta línia de metro.

Colau ha recordat també que el metro en aquest barri és una resposta a "una llarga, llarguíssima reivindicació veïnal" i ha defensat que "els veïns i les veïnes de la Marina han de tenir la mateixa qualitat de vida i el mateix dret a la mobilitat sostenible que la resta de veïns i veïnes de tota la ciutat".