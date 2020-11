El govern espanyol admet la responsabilitat per la mort d'una detinguda al CIE per errors burocràtics

L'estat espanyol ha admès la responsabilitat per la mort en un CIE de Samba Martine, una immigrant congolesa detinguda al centre d'internament madrileny d'Aluche, que va morir de VIH com a conseqüència de les "deficiències burocràtiques" que la van privar de rebre una atenció mèdica adequada, i per això compensarà la família.

En la resolució, sobre la qual informa aquest dimarts la Coordinadora de Barris, el ministeri resol de manera favorable la demanda de responsabilitat patrimonial formulada fa vuit anys per la família de Martine, morta el 19 de desembre del 2011. La dona va començar a sentir-se malament quan duia 39 dies retinguda al centre d'Aluche, i malgrat que va anar fins a 10 cops a la consulta mèdica del CIE no se li va practicar cap prova ni analítica fins que, finalment, va ser traslladada a un centre hospitalari, on va morir amb VIH, que li havien detectat poc abans quan estava detinguda al centre de Melilla.

En estos momentos de reconocimiento de #SambaMartine como víctima, un agradecimiento a quienes con su arte llevaron su nombre a los rincones donde no llegábamos con nuestros gritos. @PerisMencheta @JuanDiegoBotto @AstridJonesNd @NachoVegasTwit https://t.co/KOXnlMy46s pic.twitter.com/sTLt71MNgV — Pablo Pampa Sainz (@PampaenMadrid) November 17, 2020

Segons el comunicat de la Coordinadora de Barris, la resolució del govern espanyol conclou que Samba va ser víctima del mal funcionament burocràtic del CIE de Madrid, que depèn del ministeri de l'Interior, i del CETI de Melilla, sota la tutela del ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, així com de l'empresa Sermedes SL, responsable del servei d'atenció mèdica del CIE. "Els errors imputables tant als dos ministeris com a l'empresa van confluir en la producció del resultat lesiu, per la qual cosa s'han de fer càrrec a parts iguals de la indemnització fixada a favor de la filla i de la mare de Samba, calculada d'acord amb els barems previstos a la llei", assenyala el comunicat.

Sense intèrprets ni atenció

La resolució de la demanda destaca que hi va haver absència de coordinació en l'administració, ja que, malgrat que Samba patia una greu malaltia, no hi va haver cap transmissió de dades mèdiques en el trasllat de Samba des del CETI de Melilla fins al CIE d'Aluche. També conclou que hi va haver mala praxi en l'atenció mèdica al CIE, ja que "cap dels facultatius va considerar convenient fer una anàlisi clínica tot i les nombroses malalties que patia".

A més, només se li va facilitar intèrpret en una de les deu ocasions en què Samba va sol·licitar assistència mèdica. En definitiva, l'administració admet que és la que té el deure de vetllar per la vida, integritat i salut de les persones sota la seva custòdia, i que, tot i que hi va haver "concurrència" de responsabilitats, no pot eximir-se'n perquè la víctima estava sota la tutela de l'administració de l'Estat des que va ingressar l'11 de novembre fins a la seva mort.