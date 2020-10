Els estudiants de batxillerat i FP faran més classes virtuals a partir de dilluns i durant tot el trimestre

Les classes virtuals al batxillerat i la formació professional començaran dilluns i no demà divendres per "no interrompre l'activitat ordinària" amb tan poc marge de temps, i no duraran només 15 dies, sinó que s'allargaran tot el primer trimestre. El departament d'Educació ha anunciat que, per no haver de canviar els plans de nou d'aquí dues setmanes i afegir més complicacions a la logística dels centres, s'allargarà l'ensenyament online com a mínim fins a finals de desembre. En total, uns 225.000 estudiants catalans de batxillerat, FP i els ensenyaments de caràcter especial es veuran afectats per aquesta "reducció de la presencialitat" a les aules.

Segons ha dit el conseller del ram, Josep Bargalló, l'ensenyament telemàtic a l'etapa postobligatòria "no és nou", perquè el 10% dels centres de batxillerat i el 20% dels d'FP ja estaven combinant les classes online amb les classes presencials. Ara, ha dit la conselleria, cal "augmentar la no presencialitat" a les aules, seguint el que ja havien recollit molts plans d'obertura a l'inici de curs. "Aquesta necessitat de reduir la presencialitat l'hem de preveure, per lògica i pel bé dels centres, fins a final de trimestre", ha dit Bargalló a través d'un comunicat.

A la roda de premsa del Govern, al migdia, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, havia estat molt més restrictiva a l'hora d'informar de les mesures a l'ensenyament postobligatori, atès que ha dit que només es podrien fer presencialment els exàmens o les pràctiques. En canvi, el text difós pel departament parla de "treballar per reduir la presencialitat en el marc dels plans d'organització propis" dels centres, i es remet a una "instrucció específica referent a aspectes concrets com l'avaluació o les pràctiques" que sortirà al llarg de la setmana que ve.

El comunicat d'Educació deixa alguns dubtes en l'aire. Què passa amb les pràctiques a les empreses que fan els estudiants de cicles formatius? Es repartiran els ordinadors promesos a tots els estudiants de segon cicle d'ESO i, sobretot, batxillerat i formació professional, ara que hauran de fer més classes online? Tampoc queda clar, per exemple, si els instituts que ja feien torns per anar a classe per no tenir tants alumnes a l'aula poden seguir amb aquesta docència híbrida o han de passar a fer-la 100% online. O si els que ara feien totes les classes presencials han de passar a una docència mig telemàtica i mig presencial o bé han de fer-la del tot virtual, un escenari previst només en un confinament total. Tot plegat evidencia que, de nou, els detalls i la concreció de les mesures queden en mans dels centres.



Sense canvis a infantil, primària i ESO

En canvi, els plans de les etapes d'infantil, primària i ESO no pateixen cap modificació i continuen amb la "plena presencialitat de l'alumnat", ha explicat la conselleria, perquè la prioritat és "mantenir i preservar el dret a l'educació" dels alumnes. "És un bé a preservar, el manteniment de l’ensenyament obligatori presencial", ha insistit Bargalló.

Els alumnes, però, sí que notaran canvis en el seu dia a dia, perquè se suspenen les activitats extraescolars que es fan fora dels centres. En canvi, es podran seguir fent les extraescolars que es fan dins dels centres i que mantenen els grups estables, així com les que es fan fora de l'escola i s'encaminen a l'obtenció d'un títol d'idiomes o música, per exemple, perquè tindran un tractament "idèntic al d'un centre escolar".

En el comunicat del departament d'Educació també s'afegeix que la mobilitat de l’alumnat i el professorat, davant dels confinaments perimetrals, "està garantida amb la declaració responsable", així que si hi ha professors que han de desplaçar-se de casa seva al centre i a la inversa fora del seu municipi, comarca o comunitat autònoma ho podran fer, i els alumnes també, tant si es traslladen amb transport púbic com amb la família.