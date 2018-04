39 estudiants catalans cursaran estudis de postgrau a l’estranger amb la beca de La Caixa

La Caixa ha lliurat aquest dimarts a CaixaForum Madrid 120 beques per cursar estudis de postgrau a l'estranger. Entre els 1.364 estudiants espanyols que van sol·licitar-la, només 120 universitaris van ser seleccionats en la convocatòria del 2017. La representació catalana és la més alta de tot l'Estat, amb 39 estudiants: 35 barcelonins, tres gironins i un tarragoní. L'acte ha comptat amb la presència dels reis Felip VI i Letícia, que han presidit la 36a edició de l'entrega, i amb la d'Íñigo Méndez de Vigo, ministre d'Educació, Cultura i Esport. També hi han assistit en representació de la Fundació Bancària el seu president, Isidre Fainé, i el seu director general, Jaume Giró.

"Us heu de preparar no tan sols per ser els millors estudiants, que ja ho sou, sinó també per ser els millors éssers humans i els que tingueu un més gran esperit de servei —ha dit Isidre Fainé durant el seu discurs—. Els becaris de La Caixa tenen moltes més virtuts a banda de treure notes boníssimes i ser excel·lents a les aules. Ho són també fora. I el més excepcional de tot és que, sent tan brillants en allò que estudien, tinguin temps per brillar també en altres aspectes de la vida", ha afegit el president de la Fundació.

Les bases de la beca estableixen que La Caixa cobreix la totalitat del cost de la matrícula a la universitat estrangera per un període d'un any, i atorga una assignació mensual a l'estudiant en la moneda corresponent de destí. En total, La Caixa ha destinat 151 milions d'euros des de l'any 1982 per a la formació d'estudiants a l'estranger. El 2017, la dotació ha sigut de 8,6 milions. "La formació d'excel·lència, i també la investigació, són la nostra aposta estratègica a llarg termini. Estem convençuts que no hi ha cap possibilitat de progrés social sostenible sense apostar de manera decidida i generosa per la investigació”, ha indicat Isidre Fainé durant l'acte.

Majoria d'enginyers

El curs vinent les universitats que comptaran amb estudiants espanyols són, en 65 ocasions, europees, i en 55, nord-americanes i d'Àsia-Pacífic. El país que tradicionalment ha rebut més becaris —uns 1.500 des del 1982— són els Estats Units. Entre els estudiants catalans, la majoria cursaran el seu postgrau en una universitat europea, i destaquen el Regne Unit, Alemanya i Suïssa. El perfil dels 120 becats és molt divers: les formacions més demandades han sigut les enginyeries (19), economia i empresa (15), biologia (7), física (7), arquitectura (6) i filologia i lingüística (6). L'edat mitjana dels becaris en aquesta última edició de les beques ha sigut de 24,6 anys i, per sexes, un 46,7% són dones i un 53,3% són homes.

Un dels antic becats, Javier Ventura-Traveset, s'ha dirigit als assistents en representació del col·lectiu d'exbecaris de La Caixa. L'any 1990, aquest enginyer de telecomunicacions va cursar la beca als Estats Units i, des de fa més de 25 anys, treballa a l'Agència Espacial Europea (ESA) com a secretari executiu del comitè científic assessor del programa Galileu (GSAC) de l'ESA i com a portaveu de l'ESA a Espanya.