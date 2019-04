"Estic tranquil perquè la meva dona ha deixat de patir"

Ángel Hernández va ser detingut dimecres després que ajudés a morir la seva dona, Maria José Carrasco. Ara, un cop a casa, ha explicat als mitjans que no té por i se sent tranquil perquè la seva dona ja ha deixat de patir. Hernández, que ha passat la nit al calabós, ha quedat en llibertat amb càrrecs i està sent investigat per un delicte de cooperació en el suïcidi.

"He dormit molt bé aquesta nit. Portava 48 hores sense dormir i no havia pogut dormir als calabossos, ha sigut impossible. Afectat, i allà tancat, no he pogut fer el dol. Estic molt cansat", ha reconegut Hernández, que ha rebut els periodistes al seu domicili. "Si us dono entrevistes no és per mi, ni per la meva dona perquè ja ha mort, sinó pel que ha quedat i pel que queda, per la gent que està en la mateixa situació que la meva dona", ha sentenciat.

Hernández reclama una llei que reguli l'eutanàsia i ha recordat que la llei "està al Congrés i s'ha intentat que s'aprovés però tant el PP com Ciutadans l'han bloquejat". "El que m'interessa no és que em donin suport i reconeguin com de valent he sigut, sinó que serveixi perquè l'eutanàsia s'aprovi, pel patiment que estem vivint moltíssima gent com la meva dona", ha insistit, alhora que ha lamentat l'abandonament que ha patit per part de la Comunitat de Madrid.

Ha reconegut que la decisió de portar a terme el suïcidi ha sigut "terrible" i ha destacat que la seva dona ha sigut molt valenta. "En la situació en què es trobava ella, que ja era de patiment perquè era refractària als medicaments, a la morfina, els metges ens van dir que volien canviar a un altre medicament i jo els hi vaig dir que no, que no podia ser que seguís patint", ha relatat.

En principi, no té previst reunir-se amb partits ni sindicats perquè la seva prioritat és recuperar-se. "He de cuidar-me. Jo tinc dolors a conseqüència de la malaltia [de la meva dona]. Tinc una hèrnia discal i vaig tenir una hèrnia umbilical pels esforços", ha detallat.

La plataforma Dret a Morir Dignament ha convocat una concentració de suport aquesta tarda a Barcelona a les 17 h davant del TSJC, i a altres ciutats de l'Estat. Consideren una "aberració" la detenció i l'amenaça d'una condemna de presó. Segons els càlculs de l'organització, a Catalunya unes 1.300 persones demanarien que se'ls ajudés a morir cada any. El nombre de persones que moren per eutanàsia en països on està regularitzada és una minoria, al voltant del 2%.

Debat polític

A tres setmanes de les eleccions generals, que han interromput la tramitació i discussió de la llei d'eutanàsia a Espanya, els partits s'han afanyat a pronunciar-se sobre el cas. La proposta de llei impulsada pel PSOE va topar amb l'oposició del PP, però la majoria que sumaven amb Ciutadans a la mesa del Congrés de Diputats va deixar paralitzada l'aprovació.

El president del govern espanyol i candidat a les eleccions generals, Pedro Sánchez, ha expressat que el cas de Maria José "s'hauria d'haver evitat abans" i ha promès regular l'eutanàsia si aconsegueix la majoria a les eleccions. També ha denunciat que el PP i Ciutadans han bloquejat "fins a 19 ocasions" l'aprovació d'una llei al respecte.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha retret a Ciutadans i el PP l'oposició a la despenalització i ha lamentat l'actuació del PSOE: "Vam presentar una iniciativa per despenalitzar l'eutanàsia i no només vam tenir l'oposició del PP i Cs, sinó que el PSOE va dir que la societat no estava preparada". Iglesias ha considerat "indecent" que algú pugui anar a la presó per un "acte d'humanitat".

El líder de Cs, Albert Rivera, per la seva banda, ha garantit impulsar una llei d'eutanàsia "garantista i de consens" si és president del govern espanyol. El candidat va explicar dijous que una persona amb una malaltia irreversible "ha de poder tenir dret a l'eutanàsia si tot i els pal·liatius ho decideix en llibertat i d'acord amb un comitè ètic i mèdic i amb garanties". El secretari general del partit, José Manuel Villegas, ha plantejat que la llei de pal·liatius ha de ser prioritària a la regulació de l'eutanàsia i ha assegurat que ells no van ser "els responsables que no s'aprovessin aquelles lleis".