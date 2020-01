La mort d'un dels ferits crítics eleva a tres les víctimes mortals de l'explosió de Tarragona

Ja són tres les víctimes mortals per l'explosió a la indústria química de Tarragona dimarts a la tarda. El ferit crític que estava ingressat a la unitats de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron ha mort aquest dimecres. Aquesta víctima s'afegeix al cos sense vida del treballador desaparegut des d'ahir, que, segons fonts sindicals, era el cap de torn de la planta. Els cossos d'emergència ja han pogut accedir-hi per rescatar el cos de la víctima i a hores d'ara ja l'han tret de l'interior del recinte. Ahir ja es va confirmar la mort d'un altre home per l'ensorrament del sostre de casa seva al barri de Torreforta, a Tarragona, a més de tres quilòmetres del lloc de l'explosió, a causa de l'impacte d'una placa metàl·lica que hauria sortit disparada de la planta. Els Bombers han confirmat avui que les primeres investigacions apunten que la planxa, d'aproximadament una tona de pes i de 122x165x3 centímetres, provenia de l'explosió –podria ser la tapa del reactor on es va originar l'accident.

651x366 Troben mort el treballador desaparegut arran de l'explosió de Tarragona / BOMBERS Troben mort el treballador desaparegut arran de l'explosió de Tarragona / BOMBERS

L'explosió també va deixar set treballadors ferits de diferent gravetat (un segueix molt greu, un de greu, que està ingressat al Joan XXIII, i cinc de lleus). L'empresa on es va produir l'accident, a les instal·lacions de l'antiga IQA, ara Iqoxe, treballa amb òxid d'etilè, i la gestió que s'ha fet de la crisi ha posat al centre del debat per què es va decidir no activar les sirenes d'alerta, com han criticat sindicats, alcaldes, veïns i agents com els advocats del Col·lectiu Ronda.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que es va activar el Plaseqcat pel risc químic i es va dictar el confinament de manera preventiva, però que just en el moment que s'anaven a activar les alarmes va arribar el resultat de toxicitat de l'aire, que era negatiu, i es va decidir no engegar les sirenes. El conseller ha assegurat que no hi ha risc a l'entorn de la planta i que hi haurà un procés de revisió i anàlisi per avaluar com s'ha gestionat la crisi.

El conseller d'Interior proposa que la ciutadania pugui rebre avisos a través dels telèfons mòbils en casos d'emergència. En aquest sentit, Buch ha demanat a l'estat espanyol que "agilitzi" l'equiparació a les normatives a nivell europeu perquè, en situacions d'emergència, la ciutadania pugui rebre "el més ràpid" possible la informació a través dels seus telèfons mòbils. "L'avaluació es basa en la informació que dona l'empresa, però aquesta comunicació no es va rebre i no es van poder seguir els protocols" Sergi Delgado Subdirector de Protecció Civil

El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, amb tot, ha acusat l'empresa, en declaracions a RAC1, de "no facilitar la informació i no seguir els protocols" després de l'explosió. Ha assegurat que van tenir "dificultats" per avaluar el risc d'un possible núvol tòxic: "Aquest tipus d'avaluació es basa en la informació que dona l'empresa, però aquesta comunicació, per diferents motius, no es va rebre i no es van poder seguir els protocols". Iqoxe, al seu torn, ha afirmat que van informar les autoritats i que van seguir totes les instruccions previstes. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a la companyia per comprovar que s'ajustava a la normativa.

L'empresa reitera que ha obert "una investigació interna" sobre l'accident i assegura que la planta afectada es va posar en operació el juny del 2017 i que ha funcionat "amb total normalitat" des de llavors. "Estem convençuts que hem fet les coses bé", ha sentenciat el conseller executiu de la companyia, José Luis Morlanes, en una atenció als mitjans.

L'Ajuntament de Tarragona ha decretat dos dies de dol, i CCOO i UGT han denunciat que la precarietat laboral a les empreses químiques de Tarragona repercuteixen en la seguretat dels treballadors i la ciutadania. Representants sindicals, que han participat amb la plantilla d'Iqoxe en un minut de silenci a les portes de la petroquímica, han recordat que en els últims mesos s'han produït quatre accidents greus al polígon químic de Tarragona. La plataforma Cel Net, per la seva banda, ha fet una crida a concentrar-se a les set del vespre a la plaça de la Font de Tarragona per exigir al Govern i les empreses químiques la responsabilitat que tenen de "protegir la població".

L'empresa on es va produir l'explosió defensa que van "seguir les instruccions" de les autoritats

L'explosió, segons ha informat el cap de l'operatiu dels Bombers, Albert Ventosa, s'hauria generat en un reactor i hauria afectat una cisterna situada a prop que contenia òxid de propilè. Ventosa ha detallat que el reactor és el recipient on els productes químics reaccionen per formar el producte final, i ha assegurat que ja han aconseguit controlar la combustió que encara hi havia a la cisterna injectant-hi nitrogen amb l'ajuda d'un dron dels Mossos amb una càmera tèrmica. Fins aquest dijous, però, no està previst que es pugui començar a buidar el dipòsit i, per això, els efectius dels Bombers continuaran a la zona.

Durant aquest dimecres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha remarcat que no hi havia risc a l'entorn de la planta i ha apuntat que el procés d'extinció de l'incendi evolucionava favorablement, però que encara hi havia una àrea restringida que afectava set empreses del polígon. També ha dit que un cop superada la fase d'emergència de la crisi se n'abordaran les causes.

Imatges aèries de la zona de l'accident en el marc de la investigació per esclarir les causes de l'explosió a la Canonja pic.twitter.com/IrVWeRGmtk — Mossos (@mossos) 15 de gener de 2020

La polèmica de les sirenes

Buch ha explicat aquest matí a RAC1 que no es va detectar toxicitat a l'aire però que s'analitzarà la manera com es va informar la població arran de la polèmica generada pel fet que no sonessin les alarmes. Segons el conseller, ahir es va haver d'esperar a l'anàlisi de l'aire, però preventivament es van ordenar confinaments. Buch no ha descartat en el futur fer sonar les sirenes com a mesura preventiva i buscar alternatives com la comunicació a través dels mòbils. "Haurem d'analitzar quina és la millor manera d'informar –ha dit–. Qualsevol mesura per millorar l'avís a la població, qualsevol eina que tinguem, serà poca per poder prevenir la població", ha defensat el conseller.

"Si hagués sigut tòxic, ja hauríem fet tard", ha lamentat Josep Maria Torres, de la plataforma Cel Net, després de sentir les declaracions del conseller, i ha criticat que hi hagi "més preocupació per no generar alarmisme o per la possible falta de maduresa de la població" que per la seguretat. Torres ha criticat que fos un cotxe de Protecció Civil amb megàfons qui donés la informació sobre què calia fer als veïns de la zona, i ha remarcat que el protocol recull que cal fer sonar les alarmes de manera preventiva, com a avís. També sindicats i alcaldes de la zona han lamentat que no s'activessin les sirenes. Els advocats del Col·lectiu Ronda, en aquest mateix sentit, han acusat les autoritats d'haver incomplert el principi de precaució.

Restriccions de trànsit

A causa de l'incendi, ahir dimarts es va demanar que s'evités circular per la zona, sobretot per la N-340 i la C-31b. Els Mossos han informat aquest matí que la c ruïlla de l'AP-7 amb la N-340 té tallat l'accés a vehicles de mercaderies perilloses. També hi ha punt d' accés restringit a l'empresa afectada i un punt d'accés a la resta d'empreses del polígon. Durant aquest matí, per prevenció, no circulaven els trens que sortien de Tarragona en direcció sud, tot i que abans de dos quarts de nou Protecció Civil ja havia autoritzat Renfe a reprendre el servei. Els trens, amb tot, circulaven per via única entre Tarragona i Reus pels danys causats a la catenària.