L'àudio entre Protecció Civil i l'empresa Iqoxe prop d'una hora després de l’explosió

La planta d'Iqoxe, que va causar tres morts amb una explosió a les 18.37 de la tarda del 14 de gener, no va comunicar l'accident al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de Protecció Civil, tal com obliga a fer "de manera immediata" i "urgent pel mitjà més ràpid disponible" el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat).

El tinent de guàrdia del Cecat va empaitar el cap de seguretat d'Iqoxe fins que va aconseguir parlar amb ell a les 19.30, segons l'enregistrament de la trucada a la qual ha tingut accés aquest diari. Una breu conversa de poc més de tres minuts i mig reflecteix la confusió tot just prop d'una hora després de l'accident, que va alarmar la població pel fort soroll, el dens fum negre visible des de quilòmetres a la rodona, vidres trencats i peces escampades per la rodalia. La violència va ser tal que la tapa del reactor va impactar contra un bloc del barri de Torreforta, a més de 2,5 km de distància, i va morir un veí a casa seva perquè el sostre se li va desplomar al damunt.

La primera a contestar la trucada del Cecat és una dona que no té cap mena d'informació i a la pregunta "El cap de seguretat no m'agafa el telèfon, hi ha algun altre responsable?", respon que "estan tots fora", que "igual no porta ni el mòbil" i que els mòbils "fallen" perquè "potser ha afectat una antena".

En sec li demana que no pengi i s'hi posa un home que s'identifica com el cap de seguretat de la planta, que justifica que no estava localitzable al mòbil perquè "anava caminant per la fàbrica". "No puc anar amb ell, però digui'm", afegeix.

A la petició d'informació, contesta que de seguida l'enviarà per fax i afegeix que "no" saben "la causa" perquè, encara que "hi ha gent que ha entrat a dins", les "emissores no funcionen". També informa de dos ferits que esperen evacuar, que l'accident "només afecta l'interior" i que primer "no s'atrevien a entrar, però ara els bombers ja són allà".

Núvol tòxic

El tinent de guàrdia pregunta reiteradament si s'ha produït un núvol tòxic i ell ho nega, també reiteradament. "No s'ha detectat res a l'exterior, a part del soroll i l'impacte visual", i assegura que el fum "és el normal d'un incendi".

En aquest punt, concreta que "no és òxid d'etilè perquè no ha passat a la planta d'òxid d'etilè" i quan se li demana confirmació del lloc, explica: "Creiem que ha sigut a la planta de derivats, jo precisament anava cap allà caminant perquè no m'acabo d'assabentar de què és".

El Cecat vol saber quins materials hi ha en aquella zona i el cap de seguretat apunta, com una possibilita del lloc de l'explosió, "un tanc no gaire gran que és d'òxid de propilè, que també és inflamable". El cap de guàrdia insisteix que l'hi confirmi i ell li demana "un momentet, un momentet" fins que li comunica que "ha sigut a la 3.100, que és una de les unitats de derivats i sembla que hi ha hagut una explosió dins del reactor".

Ja pràcticament a punt de penjar, informa que "el producte que hi ha allà ja no és tòxic, però és fum d'incendi i cal anar amb compte".

Per la seva banda, un portaveu d’Iqoxe manté que el cap de seguretat va trucar al Cecat tot i que estava ferit al cap i no funcionava internet. També va comunicar per escrit els fets amb un fax enviat a les 19.40, en un context "d’una forta explosió" en què "la prioritat era atendre els ferits". A més, segons aquest portaveu, "el cap de seguretat ni havia de ser a la planta" perquè "el torn acabava a les sis de la tarda" i "el comandament dels bombers havia pres el control de la situació a les 18.59".

Falta d'informació

La gestió de l'explosió, farcida de descoordinació a l'hora d'informar els veïns, continua aixecant crítiques de la societat civil i els sindicats, tot i que Tarragona ha recuperat el control del pla d'emergències, després d'uns anys centralitzat a Barcelona, i la Generalitat vol donar més protagonisme als alcaldes. A hores d'ara, però, encara hi ha desperfectes per reparar als barris de Ponent i els veïns continuen queixant-se de falta d'informació.

Més de sis mesos després dels fets, la jutge que instrueix el cas veu indicis dels delictes d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra el dret dels treballadors. Com a investigats hi consten, de moment, el director de la planta de la Canonja, el director general d'Iqoxe i, com a persona jurídica, Iqoxe, l'única productora a l'Estat d'òxid d'etilè, una primera matèria amb múltiples aplicacions.

La magistrada, segons la interlocutòria, emmarca l'accident en un context en què es prioritzava la producció per damunt de la seguretat, amb "deficiències detectades en la seguretat, insuficiència del personal de vigilància del procés de fabricació, les condicions de seguretat laborals i defectes en el manteniment d'instal·lacions i maquinària".

La instrucció es fa en tres peces separades perquè és una investigació molt complexa. La principal se centra en l'explosió, amb un "greu risc potencial per a les persones"; la segona, en els permisos per augmentar la producció, i la tercera, vessaments al mar de productes contaminants.

L'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que es personarà com a acusació particular en la peça principal, que se centra en l'explosió, i se sumarà aixi a les dotze que ja consten en el procediment i a tres acusacions populars.